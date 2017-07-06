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ofo小黄车完成逾7亿美元E轮融资 阿里、弘毅和中信基金领投
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2017年7月6日 / 凌晨1点52分 / 2 天前

ofo小黄车完成逾7亿美元E轮融资 阿里、弘毅和中信基金领投

1 分钟阅读

路透上海7月6日 - 中国共享单车领军企业之一的ofo小黄车宣布，其已完成超过7亿美元的E轮融资，本轮融资由阿里巴巴(BABA.N)、联想控股(3396.HK)旗下私募基金弘毅投资和中信证券(600030.SS)旗下的中信产业基金联合领投，原有投资人滴滴出行和DST持续跟投。

6月初，ofo小黄车竞争对手摩拜单车刚获得新一轮超过6亿美元的融资。ofo小黄车周四新闻稿称，此次融资创下共享单车行业单笔最高融资，融资总额行业第一，成为全球估值最高的共享单车平台。

ofo小黄车创始人兼首席执行官（CEO）戴威表示，“今后我们将进一步带动用户体验升级，加速推进国内外战略布局，继续引领共享单车行业的发展。我们的愿景是让世界没有陌生的角落，让ofo成为全球通用语言。”

目前ofo小黄车已投放逾600万辆车，预计至年底，投放量预期达2,000万辆车，服务全球200个城市，进入20个国家和地区。日前，ofo联合中国电信、华为研发的全球首款共享单车NB-IoT物联网智能锁已正式应用，ofo也成为全球物联网技术率先广泛商用的企业。

新闻稿称，未来ofo将以小黄车为起点，通过物联网的实践连接一切可以连接的资源，并打造一个以人工智能为基础，物联网为载体的生态闭环。（完）

发稿 林琦; 审校 乔艳红

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