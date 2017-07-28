共享单车企业Ofo洽谈10亿美元新融资 软银领投--消息

路透香港7月28日 - 据熟悉情况的多名消息人士称，中国初创公司Ofo正洽谈在新一轮融资中募集10亿美元，此轮融资由日本软银(9984.T)领投，有望成为中国共享单车行业规模最大的一轮融资。

消息人士向路透表示，中国最大的叫车平台滴滴出行可能会加入Ofo的新一轮融资。其中一名消息人士称，在这轮融资后，Ofo的估值可能接近30亿美元。软银亦为滴滴出行的投资股东。

中国两家最大的共享单车企业--Ofo和摩拜单车，去年底以来已各自募集逾10亿美元，抢夺资金以扩大在国内外的市场份额。

Ofo在不到一个月前刚刚融资募集逾7亿美元，由阿里巴巴集团(BABA.N)和其他两家公司领投。摩拜单车也在6月宣布在腾讯控股(0700.HK)领投的一轮融资募得6亿美元。

消息人士称，最新的Ofo投资计划尚未敲定。由于讨论仍属保密，消息人士不愿具名。

软银和滴滴出行未予置评，Ofo也未立即回复路透的置评请求。

Ofo未披露在上一轮融资的估值。Ofo创始人兼CEO戴威在4月称，公司的估值已经超过20亿美元。

据三位接近摩拜单车的消息人士称，在6月融资后，摩拜单车的估值已达到约27-30亿美元。

摩拜单车未予置评。(完)