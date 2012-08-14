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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 14日 星期二 11:30 BJT

伊斯兰合作组织峰会在即 伊朗总统呼吁穆斯林国家团结

穆斯林国家领导人将於本周二和周三召开伊斯兰合作组织峰会，预计将重点关注叙利亚危机。伊朗总统内贾德在峰会前敦促穆斯林国家加强团结。伊朗和沙特因对中东地区政治危机持不同立场，两国关系一直非常紧张。

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