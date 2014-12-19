油价下跌带来助力 明年亚洲石油需求料加快增长

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透新加坡12月19日 - 交易商和分析师表示，油价下跌可能刺激亚洲2015年需求，越南、菲律宾和印尼等国的柴油现货需求将回升。
根据油气咨询公司KBC Advanced Technologies的估测，亚洲2015年石油日需求量料将增加66万桶至3,111万桶，增幅高于今年的61万桶。
明年亚洲精炼产能将增加31万桶/日，因此亚洲需求增长将超过供应。
“我们预计，明年需求将强劲回升，主要归因于价格处于极低水准，”KBC旗下能源经济部资深顾问Jit Yang Lim称。
“我们预计，明年油价仍将偏低，布兰特原油将守在每桶70美元左右，这意味着，与过去几年布兰特原油均价徘徊在每桶110美元左右时相比，需求可能会更加强劲的回升。”
布兰特原油期货自6月以来几近腰斩，已跌破每桶60美元，受供应过剩忧虑影响。
柴油需求已有所上升。向越南和菲律宾供应燃油的交易商透露，本月这些国家的进口商加大了现货柴油的购买力道。
交易商称，印尼柴油需求明年或增加6%。受煤炭价格上涨提振，来自矿业领域的柴油需求上升。
“随着能源价格下跌，他们将赚得利润。油价在每桶55-65美元，对工业和矿业来说就是好消息，”雅加达的交易商表示。
交易商和分析师表示，燃料油需求或上升，因为价格走低激励更多船运企业开足马力；更多炼油厂也将燃料油用作新增第二梯队装置的原料。
“虽然亚洲地区燃料油需求存在结构性下降，但我们预计下一季需求将有所上升，反映出绝对价格下跌支撑购买的趋势，”Wood Mackenzie下游分析师Jonathan Leitch表示。
他说，2015年汽油需求增长将超过供应增长。
分析师称，虽然亚洲取消补贴可能会抑制部分需求，但总体价格下跌意味着这一影响不会太大。
KBC的Lim表示，“取消补贴将带来不利影响，但也许这一影响只持续几个季度，之后就应强劲回升。价格已跌破零售价格水平，而且即便是取消了补贴，价格依然很低。”
KBC的Lim表示，总体而言，炼油利润率明年将提升至每桶4.50美元，高于今年的4.3美元。(完)
(编译 许娜/王颖；审校 李春喜)
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