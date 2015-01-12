分析：油价崩溃推升亚洲公债 但各央行未必降息埋下隐忧

路透新加坡1月11日 - 油价挫跌引发亚洲政府公债市场大涨，因燃料成本下滑削弱通胀预期。但由于货币政策决策者的步调与公债收益率挫跌并不一致，因此这波涨势的根基可能并不深。

油价在不到六个月内已腰斩，推动印度与韩国在内的亚洲各地公债收益率全面下降。市场预期当局将进一步宽松货币政策，以因应油价下跌所带来的通胀放缓。

欧洲和日本可能即将进一步放松货币政策，为公债收益率进一步下跌提供了充分的理由。

然在印尼、马来西亚和菲律宾等市场，几无迹象显示官方利率将调降。这些国家的央行立场显得很强硬，甚至在2014年的最后几个月还调升了利率。

“油价让这些央行措手不及，”荷兰国际集团(ING)的首席亚洲分析师Tim Condon表示。

“2013年的恐慌情况如今是他们的心头大患，他们关注美联储升息，因此我认为他们仍将全力防守，”他表示。

对2013年“削减恐慌”(taper tantrum)情景恐重演的担忧，在一定程度上解释了亚洲各国央行为何可能宁愿过度收紧货币政策。当年美联储撤回货币刺激措施之说，引发外资大举撤离亚洲。

但其他因素也表明，官方政策的收紧程度将甚于债市所暗示的水准。

比如，美元升值压低所有新兴市场货币汇率，对亚洲决策者而言，这已间接地放松了货币状况，并且施压他们维持利率在高档，以防外资外逃。

市场错置的情况在印尼尤其明显，卢比兑美元过去六个月已累计贬值9%。

印尼政府10年期公债收益率自12月中旬以来已大跌60个基点，目前较7.75%的政策利率仅高5个基点；而该收益率通常会远高于指标政策利率，以反映持有债券至到期的风险。

一个可能引发债券价格大跌的合理情景是，倘若石油成本下跌，在未来数月明显改善美国经济成长数据，则将重燃对全球成长的乐观看法，并推高美国公债收益率。

届时决策官员可能得调升利率，而非调降利率。

亚洲利率及收益率图表，请点选：link.reuters.com/rap73w

**经济表现相互矛盾**

尽管外界担心物价涨幅减少、经济成长不均衡，以及希腊可能再次需要紧急救助，但高增长发生的可能性或将体现为股市守住涨幅。

虽然2015年开局不稳，但亚洲股市.MIAPJ0000PUS过去三个月累计涨6%。

“我们明显处于通缩边缘，但股市尚未崩跌，”美银美林策略师Claudio Piron称，“有些因素令我们想起亚洲金融危机，油价下跌、美元走强及公债强劲上升，所有这些似乎都预示着凶险。”

除去泰国以外，亚洲无一家央行明确表示需要放宽政策。

除印尼和马来西亚以外的亚洲国家通胀大幅放缓；这两个国家2014年底刚刚削减了燃料补贴。

尽管菲律宾消费者物价今年远低于央行预计的3%平均增幅，但决策者的言论暗示，市场最乐观的预期可能是央行将维持利率不变。

另一方面，受益于国内油价上涨，印尼通胀率是官方对今年预估区间的近两倍。

ING的Condon预计，亚洲任一家央行都不会对油价下跌及通胀放缓匆忙作出反应，反而会说他们可能准备像欧洲央行及美联储那样，准备忍受物价涨幅下降。

“情况有些不对称，低于通胀率目标是可以的，但不能高过它，我想，这也是亚洲的情况。”

一些市场人士意识到这一倾向，这可能是亚洲债市内短期债券收益率变化不大的原因。但投资者要留意到，较长期债券收益率在2015年可能就凶多吉少了。(完)

(编译 戴素萍/龚芳/于春红; 审校 张涛/李爽)

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