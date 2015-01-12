分析：油价崩溃推升亚洲公债 但各央行未必降息埋下隐忧

分析：法国大选未飞出黑天鹅 浇熄欧元政治风险相关交投热情
路透伦敦5月8日 - 去年12月，对于追踪全球政经风险的大型金融投资者而言，2017年交投主题之一便是欧洲民粹主义盛行及其可能对欧元未来造成的威胁。
路透新加坡1月11日 - 油价挫跌引发亚洲政府公债市场大涨，因燃料成本下滑削弱通胀预期。但由于货币政策决策者的步调与公债收益率挫跌并不一致，因此这波涨势的根基可能并不深。
油价在不到六个月内已腰斩，推动印度与韩国在内的亚洲各地公债收益率全面下降。市场预期当局将进一步宽松货币政策，以因应油价下跌所带来的通胀放缓。
欧洲和日本可能即将进一步放松货币政策，为公债收益率进一步下跌提供了充分的理由。
然在印尼、马来西亚和菲律宾等市场，几无迹象显示官方利率将调降。这些国家的央行立场显得很强硬，甚至在2014年的最后几个月还调升了利率。
“油价让这些央行措手不及，”荷兰国际集团(ING)的首席亚洲分析师Tim Condon表示。
“2013年的恐慌情况如今是他们的心头大患，他们关注美联储升息，因此我认为他们仍将全力防守，”他表示。
对2013年“削减恐慌”(taper tantrum)情景恐重演的担忧，在一定程度上解释了亚洲各国央行为何可能宁愿过度收紧货币政策。当年美联储撤回货币刺激措施之说，引发外资大举撤离亚洲。
但其他因素也表明，官方政策的收紧程度将甚于债市所暗示的水准。
比如，美元升值压低所有新兴市场货币汇率，对亚洲决策者而言，这已间接地放松了货币状况，并且施压他们维持利率在高档，以防外资外逃。
市场错置的情况在印尼尤其明显，卢比兑美元过去六个月已累计贬值9%。
印尼政府10年期公债收益率自12月中旬以来已大跌60个基点，目前较7.75%的政策利率仅高5个基点；而该收益率通常会远高于指标政策利率，以反映持有债券至到期的风险。
一个可能引发债券价格大跌的合理情景是，倘若石油成本下跌，在未来数月明显改善美国经济成长数据，则将重燃对全球成长的乐观看法，并推高美国公债收益率。
届时决策官员可能得调升利率，而非调降利率。
亚洲利率及收益率图表，请点选：link.reuters.com/rap73w
**经济表现相互矛盾**
尽管外界担心物价涨幅减少、经济成长不均衡，以及希腊可能再次需要紧急救助，但高增长发生的可能性或将体现为股市守住涨幅。
虽然2015年开局不稳，但亚洲股市.MIAPJ0000PUS过去三个月累计涨6%。
“我们明显处于通缩边缘，但股市尚未崩跌，”美银美林策略师Claudio Piron称，“有些因素令我们想起亚洲金融危机，油价下跌、美元走强及公债强劲上升，所有这些似乎都预示着凶险。”
除去泰国以外，亚洲无一家央行明确表示需要放宽政策。
除印尼和马来西亚以外的亚洲国家通胀大幅放缓；这两个国家2014年底刚刚削减了燃料补贴。
尽管菲律宾消费者物价今年远低于央行预计的3%平均增幅，但决策者的言论暗示，市场最乐观的预期可能是央行将维持利率不变。
另一方面，受益于国内油价上涨，印尼通胀率是官方对今年预估区间的近两倍。
ING的Condon预计，亚洲任一家央行都不会对油价下跌及通胀放缓匆忙作出反应，反而会说他们可能准备像欧洲央行及美联储那样，准备忍受物价涨幅下降。
“情况有些不对称，低于通胀率目标是可以的，但不能高过它，我想，这也是亚洲的情况。”
一些市场人士意识到这一倾向，这可能是亚洲债市内短期债券收益率变化不大的原因。但投资者要留意到，较长期债券收益率在2015年可能就凶多吉少了。(完)
(编译 戴素萍/龚芳/于春红; 审校 张涛/李爽)
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