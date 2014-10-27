《焦点》油价下跌看似好，亚洲炼厂却难展笑颜

**利润与开工率**

SK Innovation 表示，针对油价下滑，正在研究将仓位风险最小化的方法。韩国最大的炼油商SK能源隶属SK Innovation旗下。

亚洲炼油商通常不会对原油进口进行对冲。

“考虑到运送需要两个月时间，我们已经全部买好年底前交付的原油，”首尔一炼油业消息人士表示，鉴于事件的敏感性，这位人士拒绝具名。

虽然亚洲炼油利润指标--新加坡综合炼油利润 从8月的平均每桶3.66美元升至5美元以上，但这种改善情况恐不会持续，因为炼油商以高价购买的原油即将到货。

“尽管原料价格大幅下滑，不过产品价格亦下降。因此利润没有真正提高，”一原油生产商的分析师表示，该分析师因公司政策缘故而拒绝具名。

“如果需求‘稳健’，我们应该会看到油品价格表现较原油相对强劲，”这位分析师说。

一些消息人士和分析师表示，部分亚洲炼厂一直在努力通过削减开工率，来抵消加工原油造成的亏损。

其他炼厂则维持开工率持平或略微下调，希望累积一些低价原油提炼的油品库存，等到市况回升时出售这些油品。

上述原油生产商的分析师说，“炼油商大概会保守处理开工率，只买足够原油数量，观察情况发展，”一直等到价格明确触底或者加工利润波动降低。

韩国9月炼厂产能利用率较8月降低6个百分点，不过1-9月产能利用率较上年同期上升0.3个百分点。1-8月，台湾炼厂原油加工较上年同期减少1.3%。

相比而言，中国炼厂9月原油加工同比跳增9.1%，利用油价大跌的机会，使用廉价原油精炼油品，补充油品库存。

但国际能源署(IEA)称，2015年石油需求增速料远低于之前预估的水平。

“理论上，油价下滑最终将刺激需求，但距离这个情况还有一段路要走，”该原油生产商的分析师说。(完)