低油价导致主权财富基金资产增长放缓甚至下降--穆迪

路透伦敦11月12日 - 债信评级机构穆迪周四表示，由于油价持续低迷，一些政府被迫动用主权财富基金(SWF)来弥补预算赤字，这可能导致这类基金的资产增长更加缓慢，甚至出现下降。

规模达4.5万亿(兆)美元的主权财富基金产业最近10年快速增长，但由于73%的资产依靠原油与天然气收入支撑，俄罗斯、沙特和挪威等国已经开始动用这些基金。

全球原油价格下跌了50%以上。布兰特原油期货2014年6月高达每桶115美元，现在跌至了45美元左右。由于供应过剩局面持续，油价低迷情况预计不会很快改变。

“油价将在较长期内保持在较低水平，原油出口国的财政和经常账收支将面临越来越大的压力，”穆迪资深副总裁Elena Duggar表示。他亦是周四发表的主权财富基金报告的共同作者。

“因此，我们预期他们会动用更多的主权财富基金资产来弥补预算赤字和支持国内经济。”

2014年时，投行法国巴黎银行(BNP Paribas)预测，石油美元将会被抽离全球市场，为近20年来首见。

挪威今年料将自SWF净撤出资金，为其设立以来首见，以期支应该国减税的资金缺口，协助刺激经济成长。

沙特央行自2014年末以来亦持续动用该国的储备。

穆迪引述报导指称，在过去六个月内，沙特央行已自SWF资产管理机构提领高达500-700亿美元。

但其补充道，挪威、新加坡、香港及海湾阿拉伯国家拥有足够的资产，可透过积极投资策略，追求预期中更高的回报。

各国政府并未单凭SWF来弥补预算缺口，他们也会动用传统的外汇储备，发行债券以及削减政府开支。穆迪补充说，这些措施可能导致阿布扎比及科威特财富基金的资产出现增加。(完)