布兰特和美国原油期货急跌逾2美元 石油ETF走低

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约8月14日 - 布兰特和美国原油期价周四下跌超过2美元，因疲弱的经济数据暗示原油需求减弱，而市场供应充裕。
美国原油期货在一分钟内下跌超过0.50美元，上市交易基金U.S. Oil Fund(USO)成交放量。
在1450 GMT-1451 GMT之间，美国原油期货CLc1下跌约0.60美元，至当时的日低96.03美元。
在1451 GMT， 有近100万USO股票在一分钟内易手，相当于60日成交均值的逾三分之一。
“进入8月以来，市场从未跌至96.55美元之下，这是最后一根稻草，”iitrader.com LLC的创始人兼首席市场策略师Rich Ilczyszyn表示。
“一旦跌穿该水平，作多市场的人士卖出。新的卖盘浮现，使价格节节败退。”
美国原油期货CLc1很快从低位反弹，之后再度走低。该合约收跌2.01美元，报每桶95.58美元。
尽管伊拉克和利比亚的冲突持续，但疲弱的欧洲经济数据和全球供应充裕重压布兰特和美国原油期价。
9月布兰特原油期货LCOc1收跌2.27美分，报每桶102.01美元，盘中跌至去年7月以来最低101.92美元。
10月布兰特原油期货LCOV4跌2.99美元，收报每桶102.07美元。
9月布兰特原油合约较10月合约贴水周三收报0.78美元，周四收盘时收窄至0.06美元，为7月7日以来最窄结算价差。
数据显示，第二季德国经济萎缩，法国经济成长停滞，加重了欧盟与俄罗斯相互实施制裁引发的不安情绪。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。