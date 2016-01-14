油价低迷之下 有能源相关贷款的银行苦日子将来临

路透1月13日 - 随着油价接近12年低位，那些有能源相关贷款敞口的美国银行，将需要提列比之前预期更多的拨备，以覆盖潜在的损失。

周三早些时候，BOK Financial Corp (BOKF.O)成为过去一个月第三家提高能源贷款拨备的美国银行。分析师表示，随着财报季在本周展开，将有更多的银行步此后尘。

“黎明来临之前，将有一段黑暗，”金融服务公司Raymond James Financial Inc的分析师Michael Rose说。

主要营业地在俄克拉荷马州和德克萨斯州的BOK预计，第四季的贷款损失拨备将增加至2,250万美元，而之前预测的区间是350-850万美元。最新的预测拨备几乎相当于之前预测区间中值的四倍。

Associated Banc-Corp (ASB.N)在1月8日表示，将额外提拨1,300万美元以因应坏帐。Hancock Holding Co (HBHC.O)在12月17日把贷款损失拨备增加4,200万美元。

对于摩根大通(JPM.N)、富国银行(WFC.N)等美国大型银行，能源相关的曝险部位在其整体贷款仅占个位数百分比。不过，分析师和投资者将仔细聆听这些银行对能源股的评论。摩根大通和富国银行将分别在周四、周五公布财报。

一些地区性银行的贷款敞口更为集中。例如，BOK Financial的能源贷款占其整体组合的18%。

Raymond James分析师Rose最后仍认为几家对能源行业有庞大曝险的银行仍有其价值。他表示相较于其他类型贷款，这些贷款标准更为保守。Rose称，比起能源业贷款本身，他更担心那些靠能源行业谋生的社区的商业和住宅地产贷款。但即便如此，他认为地区性银行将能度过这次低潮。

Raymond James能源分析师预估，油价到年底时将为每桶60美元。不过，高盛分析师已预言油价可能跌至每桶20美元。目前油价报在约CLc130美元。

油市下行深不见底，已令观察人士密切关注那些放款给能源企业的银行。

“去年大多数时间，大家都期望油价反弹但却落空了，所以我认为监管者和稽核人员将以更严格的眼光检视这些信贷，”Kroll Bond Rating Agency信贷分析师Christopher Whalen说。(完)