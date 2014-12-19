焦点：油价重挫或加剧全球主要央行货币政策立场分化

路透法兰克福/伦敦/华盛顿12月18日 - 今年下半年油价几近腰斩，全球各大央行纷纷研究如何应对由此带来的影响；而它们得出的结论却将截然不同。

美国和英国等国家决策者眼见本国经济强劲复苏，他们认为能源价格大跌或给经济成长和消费带来提振，将来应该还会拉抬通胀。这也许不足为奇。

但对于正竭力重振低迷经济的欧洲央行来说，其担心的是，低油价是否会把欧元区推向彻底的通缩泥潭。

这样一来，油价下滑可能将加大全球各国央行货币政策立场的分化：美国联邦储备委员会(美联储/FED)在考虑首次升息的时间；而欧洲央行则接近加入印钞买债的行列，两个月前美联储刚刚结束这种操作。

“油价在货币政策分化方面起着重要的推动作用，” 前英国央行经济学家、现就职于苏格兰皇家银行的Richard Barwell表示。

“若不是油价下跌，我们讨论的可能仅仅是欧洲央行不升息，而美联储要升息；但如今，我们可能要讨论的是欧洲央行或大规模购买资产，而美联储将升息。”

美联储官员周三承认，由于油价下滑明年通胀或将放缓，但他们选择把眼光放在更远处，释出将在明年某个时间升息的强烈信号。

美联储表示，将“耐心地”决定何时该提高借款成本。联储主席叶伦把“耐心”定义为“至少等待两次会议”，意味着最早在2015年4月升息。

美国政府的看法明显是正面的。

“对经济而言，油价下跌就像是减税，因此对宏观经济的影响最终是正面的，”美国财长杰克卢上周表示。

英国央行总裁卡尼周二发布类似言论，称油价下跌“无疑净利好”英国经济，他将仔细察看油价下滑对通胀的直接影响。

英国央行还就地缘政治紧张局势升级以及欧元区通胀预期不稳提出警告。

但是对于英国经济，看法乐观。

**欧元区低迷**

这与欧洲央行的看法对比鲜明。

欧洲央行管理委员会委员暨意大利央行总裁维斯科(Ignazio Visco)本周表示，原油价格对通胀率的影响“在未来几个月将会恶化”，或许会迫使ECB在明年初时全面祭出量化宽松政策。

欧洲央行首席经济学家普雷特上周在华盛顿演讲时称，如果考虑失当，导致通胀预期不稳定，后果将是危险的。

德国央行总裁魏德曼周二表示，通胀率可能转为负值，但这并不是购买主权公债的理由。魏德曼是最旗帜鲜明反对QE政策的央行人士。

不过，魏德曼的观点属于少数派阵营。

欧洲央行执委科尔周三表示，该行的决策官员正在讨论振兴欧元区经济的最佳行动方案，而不是还在讨论到底要不要这么做，购买主权债是“基本选项”。

德国智库Ifo上修了该国经济成长的预估，因欧元下跌和原油价格下滑，眼下Ifo预计明年德国经济增长率将在1.5%。

慕尼黑智库ZEW公布称，12月德国分析师和投资者信心连续第二个月强劲上升，同样因欧元和原油价格走低。

对于产油国来说，毫无疑问影响是负面的。俄罗斯就是一个典型的例子。该国当前利率在17%，体现了政府希望支持本币的意图。挪威央行上周意外降息，称因来自原油的收入减少给经济成长带来负面作用。

**日本央行进退两难**

日本央行目前的处境更贴近欧洲央行，而非美联储。

对于燃料需要大量进口的经济体而言，油价大跌是项利多，但这导致央行2%的通胀目标更难达成。

日本扣除上调消费税效应后的10月核心消费者物价指数(CPI)增幅仅为0.9%，日央行几位委员认为将在明年中以前降至0.5%左右，因汽油及电价下跌。

为避免市场揣测会有立即举措出台，日本央行开始强调油价长期带来的好处。但在决定货币政策时应如何看待此事，央行九位委员看法仍相当分歧。

分析师们表示，从10月以5-4票数赞成推行宽松政策看来，央行内部的歧见或许意味着，总裁黑田东彦难以说服其他委员在必要时再度放宽政策以因应通胀放缓。

综上所述，石油市场的新现实至少让人更加相信，明年各国货币政策将呈分歧走势--英美两国利率在明年某个时点可能上调，而欧洲央行祭出量化宽松措施，日本央行将议论是否扩大宽松政策。

“这肯定是一幅相当分歧的景象，”Berenberg银行分析师Christian Schulz表示。“对欧洲央行而言，目前若无所作为将是危险之举。”(完)

(编译 王颖/王兴亚/洪曦/龚芳; 审校 李爽/李春喜/郑茵)

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