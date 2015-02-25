石油产量增长有望下半年起放缓 油价明年温和回升--贝莱德

路透香港2月25日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（BlackRock）(BLK.N)周三称，随着资本开支缩减及运作中的钻井数目减少，石油产量增长有望在2015年下半年起出现放缓，而油价目前正在筑底，预料明年温和回升。

贝莱德旗下资讯提供商--贝莱德智库的全球首席投资策略师华逸文(Ewen Cameron Watt)在其评论中称，油价下跌将使新兴市场的政策更趋迥异，并扩大不同投资之间的表现差距。

“能源跌价加剧了已发展市场通胀进一步放缓的预期，但我们预料美国联储局将按计划在2015年加息，而加息步伐会循序渐进，最终的利率水平也将较过去为低。”他说。

贝莱德认为，现时原油价格正在见底，并在明年温和回升。主要产油国沙特阿拉伯的新国王在就任后看来决心保持产量，而美国油井订单积压及价格对冲活动缓冲了市场不景气对当地产油商的影响，意味着美国今年整体产油量势将上升。不过，随着资本开支缩减及运作中的钻井数目减少，石油产量增长有望在2015年下半年及之后放缓。

作为全球第二大石油进口国，中国是另一个受惠者。低油价将扭转进口石油国家的货币政策局面，尤其是印度等新兴经济体；除了有助压低通胀，也为部分央行提供了放宽货币政策或减慢加息步伐的空间，并可降低能源及食物补贴的开支，纾缓财政压力。

而低油价加深了已发展市场在货币政策上的分歧。欧元区及日本势将调低利率至接近零的水平，且已推行买债计划对抗通胀放缓(disinflation)的趋势。相反，美国联储局很可能撇开油价下跌所带来的通胀放缓效应，于2015年中旬开始加息。

在此气氛下，全球消费者、印度及日本等石油进口国，以及运输与零售业将成为赢家。至于手上现金储备有限且较难透过债券市场集资的石油输出国(例如委内瑞拉)和企业(杠杆比率过高的美国页岩业者)，看来将成为最大输家。

油价大跌对美国能源类高收益债券发行人带来沉重打击，不少已经超支的企业现在因为融资干涸而面临危机。它们为求生存，已率先削减开支及职位。贝莱德相信，大部分企业最终将可安然渡过难关，但石油价格低企的时间越长，它们所面对的财政压力便越大。

全球能源类股的估值已下跌，而贝莱德偏好“超大型”的能源公司，因这些企业拥有强劲的资产负债表、高股息水平和综合性的业务模式。该行并建议在短期内回避大部分石油服务公司。（完）

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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