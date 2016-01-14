焦点：油价重挫且薪资增长缓慢 英国央行恐被迫再度推迟升息

图为英国央行位于伦敦的总部大楼外景。 REUTERS/Toby Melville

路透伦敦1月14日 - 英国央行周四看来可能将暗示再度推迟升息，因油价再度大跌，薪资增长乏力，且令人不安的英国退出欧盟公投日益迫近。

在有迹象显示英国经济复苏减慢，及对中国经济放缓将给全球经济造成多大伤害的疑虑下，部分分析师目前把预期的英国央行首次升息时间最晚推后至11月。

“现在感觉有点一边倒，”苏格兰皇家银行分析师Ross Walker称，“自上次会议以来，情况似乎主要在朝通胀放缓的方向发展。”

自金融危机拖累英国经济陷入深度衰退、迫使英国央行降息至0.5%以来，已经过去将近七年时间。

直到三个月前左右，英国央行总裁卡尼表示是否开始升息的决定，将在年底前后变得更明朗化。这使得人们预期，英国央行将会继美国联邦储备委员会(美联储/FED)之后很快加息。美联储去年12月实施了近十年来的首度加息。

不过由于通胀率仍徘徊在略高于零的水准，加息显然不会很快发生。英镑兑美元已跌至逾五年来最低。

卡尼预计很快会对英国央行政策前景传递出最新讯息，或许就是其1月19日在伦敦大学演讲之际。

在英国央行九名政策委员中，只有麦卡弗蒂一直投票赞成加息。一些经济分析师预期，鉴于通胀看来不会大幅攀升，麦卡弗蒂这次或会重新归队，赞成维持利率不变。

同时货币政策委员会(MPC)成员可能想要避免让人觉得，他们赞同金融市场发出的信号，即投资者认为要到进入2017年很久才会升息。

**前景变暗**

该行将在1200GMT公布月度利率决定，MPC讨论细节将为投资者关注，寻找他们对经济增长前景趋软及股价下跌关切程度的迹象。

该行关注英国薪资增长的问题，要超过对最近油价接近12年低位的关注。尽管失业率几乎降至危机前水平，但薪资增长放缓。

对于英国经济增长慢于之前的预期，以及最近工业生产下滑，英国央行决策者可能也感到担忧。

英镑贬值可能有助于推高通胀率，但不太可能起到很大作用，因大宗商品价格太低。

英国央行下个月将公布最新预估，届时分析师料可以详细了解该央行的最新想法。若央行调降增长预估，那么几乎将排除今年上半年升息的可能。

在那之后，由于英国可能在6月或者9月举行是否退出欧盟的公投，英国央行可能进一步推迟采取行动。

野村分析师Philip Rush表示，他已经将英国央行首次升息时间预估推后六个月，至11月，并补充称英国央行将不会在退欧公投前升息，因为该公投可能影响英国经济。(完)