焦点：油价重挫且薪资增长缓慢 英国央行恐被迫再度推迟升息

综述：人民币贬值令商品话语权短暂受挫 期货国际化料增强影响力
路透台北1月19日 - 身为全球主要商品消费国，人民币强弱与商品价格息息相关。但自去年起，两者却明显脱钩，原油带动商品价格反弹、人民币贬值令贸易商退出市场等或为主因，此令中国在全球商品定价的话语权短暂受挫。
路透伦敦1月14日 - 英国央行周四看来可能将暗示再度推迟升息，因油价再度大跌，薪资增长乏力，且令人不安的英国退出欧盟公投日益迫近。
在有迹象显示英国经济复苏减慢，及对中国经济放缓将给全球经济造成多大伤害的疑虑下，部分分析师目前把预期的英国央行首次升息时间最晚推后至11月。
“现在感觉有点一边倒，”苏格兰皇家银行分析师Ross Walker称，“自上次会议以来，情况似乎主要在朝通胀放缓的方向发展。”
自金融危机拖累英国经济陷入深度衰退、迫使英国央行降息至0.5%以来，已经过去将近七年时间。
直到三个月前左右，英国央行总裁卡尼表示是否开始升息的决定，将在年底前后变得更明朗化。这使得人们预期，英国央行将会继美国联邦储备委员会(美联储/FED)之后很快加息。美联储去年12月实施了近十年来的首度加息。
不过由于通胀率仍徘徊在略高于零的水准，加息显然不会很快发生。英镑兑美元已跌至逾五年来最低。
卡尼预计很快会对英国央行政策前景传递出最新讯息，或许就是其1月19日在伦敦大学演讲之际。
在英国央行九名政策委员中，只有麦卡弗蒂一直投票赞成加息。一些经济分析师预期，鉴于通胀看来不会大幅攀升，麦卡弗蒂这次或会重新归队，赞成维持利率不变。
同时货币政策委员会(MPC)成员可能想要避免让人觉得，他们赞同金融市场发出的信号，即投资者认为要到进入2017年很久才会升息。
**前景变暗**
该行将在1200GMT公布月度利率决定，MPC讨论细节将为投资者关注，寻找他们对经济增长前景趋软及股价下跌关切程度的迹象。
该行关注英国薪资增长的问题，要超过对最近油价接近12年低位的关注。尽管失业率几乎降至危机前水平，但薪资增长放缓。
对于英国经济增长慢于之前的预期，以及最近工业生产下滑，英国央行决策者可能也感到担忧。
英镑贬值可能有助于推高通胀率，但不太可能起到很大作用，因大宗商品价格太低。
英国央行下个月将公布最新预估，届时分析师料可以详细了解该央行的最新想法。若央行调降增长预估，那么几乎将排除今年上半年升息的可能。
在那之后，由于英国可能在6月或者9月举行是否退出欧盟的公投，英国央行可能进一步推迟采取行动。
野村分析师Philip Rush表示，他已经将英国央行首次升息时间预估推后六个月，至11月，并补充称英国央行将不会在退欧公投前升息，因为该公投可能影响英国经济。(完)
(编译 许娜/孙茉莉/王丽鑫/杜明霞；审校 王颖/张荻/张若琪)
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