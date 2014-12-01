油价从五年低点反弹多达5% 关注美国页岩油生产

路透纽约12月1日 - 原油市场周一跳升多达5%，从五年低点反弹，创2012年来最大单日升幅，因对美国页岩油产量高涨造成全球油市供应过剩的担忧可能在减轻。

交易商表示，美元走软也带动了原油和其他自然资源市场的升势。

布兰特原油期货LCOc1大涨2.39美元，报每桶72.54美元，盘中高见72.73美元。盘中布兰特原油期货一度大跌2.62美元至2009年7月来最低的67.53美元。今日3%的升幅为2012年10月来最大。

美国原油期货CLc1收高2.85美元，报每桶69美元，盘中一度挫至五年最低的63.72美元。今日美国原油期货劲升4%，为2012年8月来最大单日百分比涨幅。结算后美国原油期货进一步走强，2015GMT，大涨约5%，报69.34美元。

“市场明显有些跌得过多了，目前出现反弹。页岩油产业对低油价也有所反应，”能源对冲基金Again Capital合伙人John Kilduff表示，“多家页岩油企业已宣布明年减少资本开支，因利润率降低。”

美国股市，页岩油能源企业Denbury Resources (DNR.N)和Newfield Exploration (NFX.N)连续第二日大跌，尾盘重挫约5%。

路透周一评估的数据显示，低油价环境已开始影响美国页岩油生产，10月发出的新油井许可减少了15%。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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