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货币新闻 | 2013年 2月 26日 星期二 09:19 BJT

国际油市: 布兰特原油跌至一个月低位,受意大利选情不确定性打压

路透新加坡2月26日 - 布兰特原油期货周二跌逾1美元至一个月低位,投资者担心意大利周末选举后可能出现政治真空,这打压了油价.

布兰特4月原油期货 触及每桶113.30美元的盘中低点,亦为1月29日以来最低.0107GMT时,该合约下滑0.80美元,报每桶113.64美元.

意大利内政部表示,中左翼党派将赢得议会下议院选举,但上议院可能出现选举僵局.(完)

(编译 艾茂林; 审校 王洋)
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