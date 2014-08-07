（更正）油价上扬 因报导称美国考虑空袭伊拉克叛军

(因译文有误，第二段第二句应为...布兰特原油周三触及11月7日以来“最低结算价”，非最高结算价)

路透纽约8月7日 - 油价周四反弹，因有报导称，美国正考虑向不断逼近伊拉克北部油田的伊斯兰武装分子发动空袭，使对石油输出国组织(OPEC)第二大产油国供应受扰的忧虑重燃。

布兰特原油期货LCOc1上扬0.85美元，收报每桶105.44美元，盘后继续攀升超过1美元。布兰特原油周三触及11月7日以来最低结算价每桶104.59美元。

美国原油期货CLc1收涨0.42美元，报每桶97.34美元，周三触及2月以来最低结算价96.92美元。

两大指标合约的价差CL-LCO1=R收报每桶8.10美元，为6月24日以来最高。

布兰特和美国原油期货周四稍早走低，但稍后反弹，因纽约时报报导称，美国总统奥巴马正考虑对圣战组织伊斯兰国的武装分子发动空袭，他们已越过伊拉克北部，向库尔德地区的首府挺进。

白宫发言人Josh Earnest未证实美国政府是否在考虑实施空袭。他说，“没有利用美国军力解决伊拉克问题的方案。”

有关美国可能空袭伊拉克的报导“扶助推动市场，但我们需要看到实际发生的情况后再推高油价，”Tradition Energy的分析师Gene McGillian表示。他还指出，全球供应充裕仍重压油价，到目前为止，伊拉克原油供应并未受到干扰。

警方和媒体消息人士称，周四稍早，库尔德人控制的伊拉克油城基尔库克发生两起汽车炸弹爆炸，导致九人死亡。(完)

(编译 母红; 审校 李军)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。)开通此服务。