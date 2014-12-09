布兰特原油触及五年低位后反弹收涨

路透纽约12月9日 - 布兰特原油期货周二在触及五年低位后反弹收涨，之前连跌五日；美国原油期货也上扬，因在供应过剩忧虑困扰油市的情况下，市场人士寻找一个可持续的价格水准。

交易商称，美元走软.DXY在一定程度上扶助油市人气。

另外，康菲石油国际(ConocoPhillips) (COP.N)等石油企业减少明年资本支出计划也扶助提振油价，因这暗示明年石油生产下降。

但分析师表示，对油价可能进一步走低的担忧仍使多头退避三舍。布兰特原油期价自6月以来已累计下跌了40%。

对油价下跌可能对全球经济造成影响的担忧重压美国股市，从而限制了油价的反弹幅度。

“市场再度出现这样的想法，即油价跌幅可能过度，因此市场出现一些空头回补，在油价跌势持续了六个月后人们试图寻找市场底部，”Tradition Energy的高级分析师Gene McGillian表示。

布兰特原油期货LCOc1结算价上涨0.65美元，或1%，报每桶66.84美元，盘中跌至2009年9月以来最低65.29美元。周一，布兰特原油重挫2.88美元，或4.2%，录得年内第三大单日跌幅。

美国原油期货CLc1上扬0.77美元，收报每桶63.82美元，盘中在日高64.20美元和日低62.25美元之间波动。周一急跌2.79美元，或4.2%。

阿联酋的一位石油官员周二称，未来数月供需状况将决定油价，进一步表明石油输出国组织(OPEC)的海湾成员国在上月决定不减产后，准备挺过油价下跌的难关。

沙特和伊拉克为争夺市场份额而下调对美国和亚洲的出口价格，使布兰特原油的跌势被放大。

美国政府的一向最新预期显示，到明年1月，美国三大页岩油田的石油日产量将增长超过10万桶，尽管多家页岩油公司已开始大幅削减明年的支出。(完)

(编译 母红; 审校 王丽鑫)

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