油价大幅反弹 因未能跌穿关键支撑位显示跌势动能减弱

路透纽约12月17日 - 油价周三一度急升达6%，收盘脱离日高，数周以来几乎没有中断过的卖压突然停歇，交易商称油价未能跌穿关键的技术支撑位暗示长期跌势动能可能正在消竭。

美国公布的周度库存数据显示库欣原油库存大增后，油价突然走强。当利空数据公布后，油价没有继续创下低位促使投机商匆忙买入，或对空仓获利了结，带动一波买盘动能。

“我认为市场在直线下挫后正在寻找任何理由反攻。目前市场将走势波动。”Price Futures Group能源分析师Daniel Flynn表示。

周三油价突然反弹令交易商和分析师意外，许多人士揣测的原因包括俄罗斯卢布超卖后出现反弹以及美国决定同古巴恢复外交关系。

2月布兰特原油期货LCOc1结算上涨1.17美元或2%，报61.18美元，盘中一度急升3.39美元或5.6%。

一交易员表示，布兰特原油期货下一技术阻力位在63.50美元，或较周三日高63.40美元高0.10美元。

美国近月原油期货CLc1结算上涨0.54美元或1%，报每桶56.47美元，稍早高见58.98美元。收盘后市场进一步缩减涨幅，不时触及平盘下方。

布兰特原油期货在过去五个交易日重挫逾10%，跌穿每桶60美元，但牢牢守在远高于下一强劲支撑位55美元。(完)

(编译 李军; 审校 李婷仪)

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