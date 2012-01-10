高盛称中国将成为最大石油进口国

今年全国铁路投资拟约8000亿元 与去年规模持平--新华
路透北京2月24日 - 新华社周四晚间援引中国部分地区铁路建设工作会议称，今年全国铁路投资拟将保持去年规模即8,000亿元人民币左右，其中铁路总公司负责的铁路投资7,300亿元，包括设备购置1,000亿元。
路透伦敦1月9日电---高盛周一表示，中国将在一年半之内超越美国成为世界最大石油进口国。
高盛大宗商品研究主管杰夫·居里(Jeff Currie)在伦敦的一个策略会议上表示，因在页岩气等领域的技术创新提高了产出，美国的石油进口在过去几年减少了40%，而中国的石油需求却大幅增加。
"未来12-18个月内，中国将超越美国成为世界上最大的石油进口国，"他称。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透北京2月24日 - 新华社周四晚间援引中国部分地区铁路建设工作会议称，今年全国铁路投资拟将保持去年规模即8,000亿元人民币左右，其中铁路总公司负责的铁路投资7,300亿元，包括设备购置1,000亿元。
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