中国联合石化今年将采购10万桶/日利比亚原油--交易商

路透北京3月1日电---中国联合石化在2012年合同项下,同意购买10万桶/日的利比亚原油,料将自去年供应中断之後,增加中国对利比亚原油的采购.

中国联合石化是亚洲大炼厂中国石化(0386.HK)(600028.SS)的交易分支,根据熟悉内情的交易商说,中国联合石化与利比亚的国家石油公司(NOC)签定的数量,涵盖了今年1-12月的供应.

中国海关数据显示,中国自利比亚进口的原油去年较2010年减少近三分之二,至日均约5.2万桶.因利比亚内战打击生产设备且出口暂停约六个月.(完)

--编译 李婷仪;审校 戴素萍/张明钧

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