中国联合石化今年将采购10万桶/日利比亚原油--交易商

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透北京3月1日电---中国联合石化在2012年合同项下,同意购买10万桶/日的利比亚原油,料将自去年供应中断之後,增加中国对利比亚原油的采购.
中国联合石化是亚洲大炼厂中国石化(0386.HK)(600028.SS)的交易分支,根据熟悉内情的交易商说,中国联合石化与利比亚的国家石油公司(NOC)签定的数量,涵盖了今年1-12月的供应.
中国海关数据显示,中国自利比亚进口的原油去年较2010年减少近三分之二,至日均约5.2万桶.因利比亚内战打击生产设备且出口暂停约六个月.(完)
--编译 李婷仪;审校 戴素萍/张明钧
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