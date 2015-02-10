花旗下调原油价格预估 WTI最低或跌至20美元区间

三星电子不会在世界移动通信大会上发布盖乐世S8--高管
路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
路透2月9日 - 花旗银行周一下调了原油价格预估，称西德克萨斯中质油(WTI)最低或将下跌到每桶20美元区间，之后将反弹至新的均衡水平。
油价应会在今年第一季末至第二季初之间触底。
“不可能准确预测低点在哪里。由于供给过度和储油的成本效益，WTI的底部可能远低于每桶40美元，也许最低下探到20美元区间，”花旗在一份致客户的报告中称。
花旗表示，油价的反弹走势很可能是W形态，美国页岩油产量下降将触发油价作出反应，并相应地导致美国供给增加，造成油价再度下滑，最终回升至新的均衡水平。
花旗称页岩油生产商最终可能把钻机数量削减50%左右。这可能导致2015年美国原油和天然气液(NGL)产量增长放缓至每天80万桶，2016年将放缓至每天45万桶。
花旗将2015年布兰特平均油价预估从每桶63美元下调到54美元，并将2016年价格展望下调1美元至每桶69美元。
花旗还将2015年WTI价格预估从之前的每桶55美元降到每桶46美元，2016年预估价从62美元调低到61美元。
该行称预计2016年非石油输出国组织(OPEC)供给将下降20万桶/每日，部分原因是美国页岩油产量减少。(完)
(编译 洪曦; 审校 张涛)
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路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)