PetroIneos本月有望运送首批埃科菲斯克原油至中国

路透新加坡1月14日 - 贸易方面的消息人士周四表示，中石油(601857.SS)(0857.HK)部分持股的PetroIneos Trading本月料将向中国运送首批北海原油，这将是中国首次进口埃科菲斯克(Ekofisk)原油。

全球石油供应过剩使得更多北海原油得以输往亚洲，这在几年前还算是极为罕见。

其中一名消息人士称，预计PetroIneos Trading本月将使用一艘阿芙拉型油轮装运。PetroIneos Trading是中石油和英国石化公司英力士集团(Ineos Group)成立的合资企业。

他预计，这批原油的交货成本较现货布兰特原油每桶高4美元多，接近2月装船的马来西亚纳闽岛原油FOB价。

他说，埃科菲斯克原油的汽油产出率相对较高。(完)