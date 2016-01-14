PetroIneos本月有望运送首批埃科菲斯克原油至中国

比特币中国CEO称公司运行正常 未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透新加坡1月14日 - 贸易方面的消息人士周四表示，中石油(601857.SS)(0857.HK)部分持股的PetroIneos Trading本月料将向中国运送首批北海原油，这将是中国首次进口埃科菲斯克(Ekofisk)原油。
全球石油供应过剩使得更多北海原油得以输往亚洲，这在几年前还算是极为罕见。
其中一名消息人士称，预计PetroIneos Trading本月将使用一艘阿芙拉型油轮装运。PetroIneos Trading是中石油和英国石化公司英力士集团(Ineos Group)成立的合资企业。
他预计，这批原油的交货成本较现货布兰特原油每桶高4美元多，接近2月装船的马来西亚纳闽岛原油FOB价。
他说，埃科菲斯克原油的汽油产出率相对较高。(完)
(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。