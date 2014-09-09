焦点：油价跌破100美元 中国贸易商预定超大油轮用于囤积原油

资料图片：停泊在以色列Ashkelon港口的油轮SCF Altai。 REUTERS/Amir Cohen

路透伦敦9月8日 - 中国国际联合石油化工公司(联合石化)已经预定全球最大的超级油轮用于海上原油储存，在此之前由于指标油价跌破每桶100美元，已有越来越多的船只被用作海上储油装置。

联合石化是中国石油巨擘--中石化(600028.SS)旗下的大型国际石油贸易公司。行业消息人士称，该公司已经预定了装载量为320万桶的TI欧洲号(TI Europe)超大型油轮。该油轮是目前仍在服务的为数不多的几艘超大型原油轮船(ULCC)之一，以吨位计是全球最大的远洋轮船，其高度为380米，和纽约帝国大厦一样高。

此次订船再次表明，石油供应激增且油价不断下挫，促使交易商储存原油的规模达到五年前金融危机以来首见的水平。分析师估计可能已经有5,000万桶原油被储存起来。

此举也说明，近几年随着联合石化和中石油在伦敦和新加坡等重要石油交易中心成立经验丰富的交易团队，中国国营企业在全球石油交易中的影响与日俱增。市场消息人士称，联合石化计划从欧洲装运低价石油，然后在新加坡附近的海上用ULCC储存这些石油。

一位伦敦的石油交易员周一称，“我对此并不意外。”

“他们在西北欧大举买进，”他指的是联合石化本月初开始大量买入俄罗斯乌拉尔原油船货。

美国页岩油产量大增，打压了油价并迫使其他生产商降价以保住市场份额。

TI欧洲号仍用于原油运输，周一才离开新加坡但未载货。

**囤积原油成为交易策略**

由于过去几个月油市走势明显转向，囤积原油再次成为一种交易策略。随着需求疲弱但供应充裕，对近月期约价格构成压力，远期合约已上涨至呈现升水。

在这样的正价差市场架构下，只要储存成本够低，交易商就有诱因在眼下买进石油，之后再卖出远期合约来锁定获利。

伦敦石油咨询机构Energy Aspects周一在报告中说，基于这种交易策略而储存的石油可能已有多达5,000万桶。

7月底至今的船运日程显示出，BP (BP.L)、雪佛龙(Chevron)等国际大型石油贸易商，以及像瑞士摩科瑞之类的独立大宗商品贸易商，已经在把石油运至南非的一处储油点，或者运至亚洲离岸油轮。

南非可储存4,500万桶石油的Saldanha Bay储油终端，是许多贸易商青睐的储油点。因为当需求浮现时，这里很方便贸易商将石油朝东或朝西运出。

“我们估计约有5,000万桶石油采用海上浮式储存，散布在南非萨尔达尼亚湾至亚洲之间，这一储存量是继2008/09年正价差期间触及峰值之后的最高水平。”Energy Aspects称。

该机构指出，那或许意味着国际油价将继续下滑，许多贸易商也持此看法。他们认为几乎没有证明原油需求走强的迹象，因为许多炼厂即将开始夏季后的维修期。(完)

(编译 郑茵/张荻/李婷仪 审校 白云/张若琪)

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