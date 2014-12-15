焦点：石油、煤炭及铁矿石惨跌至2008/2009金融危机时期低位

图为两艘拖船在拖拽一艘装载煤炭的驳船通过巽他海峡。 REUTERS/Dwi Oblo

路透新加坡12月15日 - 跌跌不休的石油、煤炭及铁矿石价格，现在都回到2008/2009年金融危机其间或之前的最低水准，分析师指出，这所透露出的不仅仅是供应过剩的冲击，而是全球经济某些领域更加深层的疲弱问题。

这三项原物料对于经济热度的敏感性居前，石油及煤炭是全球最重要的两种能源来源，铁矿石则用于制钢。

布兰特原油期货价格LCOc1从6月以来几近腰斩，跌到仅略高于60美元，创2009年年初以来低位，当时仍处于金融危机。在煤炭市场，指标欧洲期货价格TRAPI2Yc1已经跌破每吨70美元，回到2007-2009年经济泡沫成形及破灭以来的低位。

随着最大铁矿石市场--中国的需求成长减速，铁矿石价格.IO62-CNI=也腰斩至69美元下方。

分析师一开始将价格下跌主要归因于石油及矿商产量上升，以及能源效率提高及可再生能源等替代能源等等。

但眼见这波跌势似乎深不见底，渐渐可明显看出，新兴经济体景气大幅降温、欧洲及日本等发达市场持续产能闲置，也都难辞其咎，在石油输出国组织(OPEC)宣布不会为了支撑油价而减产之后，跌势更是加剧。

“全球需求下滑，加上供应前所未有的增长，都打压了全球石油指标，油价降至全球金融危机以来的低点，”澳洲国民银行周一在报告中称。

“全球经济增长的阻力将来自日本、欧元区和拉丁美洲的疲弱，”报告还称。

摩根士丹利还指出，中国也是价格下跌的原因：“我们的经济团队下调了中国及全球经济成长预估...也推动我们调降需求展望。”

能源价格下跌图表：link.reuters.com/caq63w

油价技术图表：reut.rs/1BGqmsu

煤价技术图表：reut.rs/1ssHI6y

**油价最后下跌**

在需求面，油价受到美国、中国或欧盟等大型经济体事件的严重影响。

虽然欧洲经济尚未从2008/2009年的信贷危机中完全恢复，但美国和中国经济增速已加快，有助于油价企稳。

不过今年，中国经济出现了降温迹象，而且欧洲与日本经济的产能闲置现象仍在持续，尤其加上北美地区产量升高，导致油价从6月开始跌跌不休。

油市大跌的时间相对较近，煤炭和铁矿石下滑趋势则早在2011年便已出现，但分析师在今年初才开始将矛头指向新兴市场疲软及矿业产出增加的影响。

煤炭是最廉价的发电燃料，与新兴经济体工业化密切相关，而新兴市场增长自2013年以来便持续放缓。

铁矿石被视为衡量中国经济状况的一个重要指标。中国目前是全球最大的钢铁生产国。

**技术面疲软**

除基本面外，分析师称石油和煤炭的技术面前景也疲软，尤其是万一每桶60美元及每吨70美元的支撑位也宣告失守。

“未来四周布兰特原油期货LCOc1可能进一步跌至每桶54.21美元，”汤森路透技术分析师王涛称。

“欧洲API2 2015煤炭期货TRAPI2Yc1可能跌破69.60美元的支撑位，并在下两个月进一步跌至每吨65.90美元，”他称。(完)

(编译/审校 蔡美珍/朱晓军/王丽鑫/王洋)

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