焦点：油价跌势再兴 引爆商品货币空单激增

图为在俄罗斯圣彼得堡拍摄的卢布纸币。 REUTERS/Alexander Demianchuk

路透伦敦1月12日 - 原油价格跌至每桶约30美元之际，与大宗商品联系较深的新兴市场货币空头押注再度大增，不过波动率仍远低于去年的高点。

布兰特原油今年跌势再起，大宗商品出口国货币料因此延续去年跌势，而南非兰特及墨西哥披索等货币更已跌至纪录新低。

俄罗斯卢布也逐步下跌，目前仅较2014年底前触及的纪录低点高出4%，而这些现汇市场的跌势也逐渐渗透至期权市场；投资人在期权市场可尝试进行对冲，以避免进一步的损失。

汇丰策略师Dominic Bunning表示，“油价下跌的确令大宗商品出口国面临挑战，因这波跌势尚未完全反应在其财政前景上。”

他称，多数出口国大多是以较高的油价来计算其2016年预算，举俄罗斯为例，其预算书中假设的油价为每桶50美元，而沙特的假设油价则可能为40美元。

“即使油价企稳在这些水平，财政假设也将受到巨大影响。”Bunning并称。

卢布一个月期隐含波动率已脱离去年底触及的五个月低点，约已上升四个百分点至20%左右。图表：reut.rs/1KaWtUk

南非兰特的一个月期隐含波动率跳升至三周高位23.6%；巴西雷亚尔波动率上周触及两个半月高点，之后有所回落。

从华尔街主要恐慌指标的美国绩优股波动率，到欧元/美元及美国垃圾债的波动率，各资产类别的波动率均在上升。发达国家货币中，加元汇率触及近13年低点，挪威克朗则接近逾一年最低水准；而这两种货币的波动率均来到数月高位。

紧盯美元的波斯湾国家货币也承压，一年期沙特里亚尔(riyal)远汇创纪录低位。

衡量看跌或看涨期权需求的指标--风险逆转指标也越来越偏向于美元兑大多数新兴市场货币的买权。

上周末，偏向美元买权的一个月期俄罗斯卢布兑美元风险逆转指标触及六周高位，同时美元兑南非兰特风险逆转指标亦处在一个月高位。

**远离峰值**

不过，对商品货币的做空押注水平现已远离去年8月底中国股市大跌时创下的峰值。

例如，卢布波动率2015年初约报70%，兰特波动率仍低于上个月突然撤换财长后触及的四年高位。雷亚尔波动率上周升至20%左右，但仍远低于去年9月时的约30%。

印尼卢比一个月期隐含波动率上周小升，但之后回落至12月中旬低位。

“波动率市场尚未对油市最新一波跌势做出重大反应，这可能是因为...做多波动率的仓位已高，”花旗CEEMEA(中欧、东欧、中东和非洲)外汇和债券策略主管Luis Costa说。

自去年兑美元下跌20-30%后，很多货币可能处于合理估值。

例如，卢布今年迄今以来累计下跌了2.2%，远低于同期布兰特原油期货12%的跌幅。而且也没有迹象显示公众在进行恐慌性抛售，这一因素曾在2014年影响央行的干预举措。

“至于跌势为什么不像去年那么剧烈有很多看法，归根结底是估值问题，”汇丰控股的Bunning说。

“其次，市场对人民币波动率升高已经习以为常，去年8月人民币突然贬值令人大吃一惊，但现在冲击程度远低于那时了。”

新兴货币波动率图表：reut.rs/1KaWtUk (完)