焦点：低油价效益不若以往 无法为消费品企业良好表现打包票

路透伦敦2月12日 - 在财报季笼罩着经济增长放缓疑虑下，消费产品企业让投资者从银行和资源类股动荡之外获得一丝安慰。

但这些企业称，低油价不再像以往那样提振对他们产品的支出，因为家庭把汽油和能源方面节省的钱存起来、偿还债务，或用在其他方面。

这意味着这些企业可能不再像以前那样，在大宗商品价格下跌或经济低迷时成为避险投资。

据汤森路透全球股市指数，自2008年以来，食品和饮料类股股东总回报率达到142%，较市场整体水平高近一倍。但年初以来这些类股跌了3.4%，全球指数跌12%。

“在市场崩跌的背景下，消费类股的表现相当不错，”Jefferies分析师Martin Deboo称。

百事可乐(PepsiCo) (PEP.N)、联合利华(Unilever)(ULVR.L)及欧莱雅(L'Oreal) (OREP.PA)都公布了好于预期的营收，与瑞士信贷银行CSGN.VX和德意志银行(DBKGn.DE)以及油气及矿业企业的低迷表现形成鲜明对比。烟草公司菲利普莫里斯(Philip Morris) (PM.N)给出强劲展望，饮料业巨头帝亚吉欧(Diageo) (DGE.L)公布业绩改善。

通用汽车(General Motors) (GM.N)、阿迪达斯(Adidas) ADSG.DE和Norwegian Air (NWC.OL)的业绩也不错，分析师预期下周雀巢(Nestle) NESN.VX、米其林 (MICP.PA)、Puma(PUMG.DE)和Royal Caribbean Cruises (RCL.N)也有类似表现。

美国和欧洲消费者信心在上升，接近2007年水平，被分析师称为代表性非必需支出的汽车销售2016年也似乎会保持良好状态。

**不可预知**

欧莱雅执行长Jean-Paul Agon表示，对于燃料价格下跌没有带来明显好处感到意外。

“10年前我管理美国欧莱雅的时候，汽油价格下降0.1或0.2美元，就会立即带动消费增长，”Agon表示，“今年以及去年初的时候都在想，汽油价格下跌可能意味着消费加速...但说实话，我们根本没有看到这样的情况发生。”

“美国没出现这种情况，西欧也没出现。我们并没有一些精确的解释。也许有些人增加了储蓄，或者把钱花在了别的东西上面。”

分析师表示，燃料价格下跌带来的好处不如以前明显，部分原因可能是因为消费者正在降低自身债务，对于未来的薪资增长前景没把握。另一个原因是，消费者有新的花钱方式，而传统指标没有追踪到，比如在线房屋共享服务Airbnb或搭车服务优步(Uber)。

“消费者花钱的地方不定，不是总在一个东西上面支出，”Liberum的分析师Robert Waldschmidt表示，“本月在零售店购物，下月去电影院，接着就可能是使用某款新应用(app)。”

**实现增长代价高昂**

宝洁(宝硷,P&G)(PG.N)和百威英博(Anheuser-Busch InBev) (ABI.BR)等日常消费品类股市盈率处在历史高位，从18倍到30多倍不等，受益于该版块的稳定表现，在低利率环境下收益不错，以及到近期为止的新兴市场业务实现成长、明显抵消发达市场的疲弱表现。

即便他们因形势低迷而下调预估，但仍预计营收和净利增长，因此获得许多投资者的青睐，尤其是在其它许多板块下跌的情况下。“他们(投资者)表示‘形势太差，我将在很多地方亏钱。我会为了一点点的增长契机不惜付出高价’，”THS Partners旗下基金经理Ali Miremadi称。该公司持有联合利华、雀巢、百事可乐和亿滋国际(Mondelez International)的股票。

“这些都是基本面强劲的公司，从长期持有角度来看，这些公司股票估值很合理。”

不过Miremadi表示，估值确实已经达到一个水准--即市盈率在30倍左右，在该水准很难证明持有营收仅以个位数增长的公司股票是合理的。

但消费品类股确实带来股息收入；在力拓(RIO.L)等企业纷纷取消派息政策的当下，这一点可能更加珍贵。

菲利普莫里斯(Philip Morris)(PM.N)和英美烟草(BATS.L)等烟草股的股息支付率介于80-90%区间，回报率为4.5%，领衔消费品类股。

“形势可能变得更好，但如果人们在股市投资中寻找具备防御性和收益特质的股票，那么消费类股将在这两方面同时满足你的要求，”晨星分析师Philip Gorham称。

全球股票年内迄今回报图表：here

自2007年底以来全球股票回报图表：here (完)