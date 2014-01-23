新油管开通将激荡美国墨西哥湾原油市场

路透纽约1月23日 -从美国中西部通往墨西哥湾的石油管道本周终将上线，交易商预计涌入的海量原油将打压本地价格，从而处于高度警戒状态。

然而，这并非宣告着价格相对稳定的新时代的到来。事实上，TransCanada(TRP.TO)每日70万桶运能的管道可能带来一段波动性更大的时期，因交易商试图得知期待已久的墨西哥湾供应过剩将确切在何时以何种方式到来。

自去年末以来，分析师和交易商都警告称，墨西哥湾将充斥过多原油，从而可能成为下一个库欣--即储存和定价中心，由此打压美国油价。

他们的逻辑很简单。美国现在的石油产量超过过去25年的任何时候，新管道消除了中西部的供应瓶颈。美国石油出口被有效禁止，过剩石油将转移向墨西哥湾。

但油价更可能表现为走势震荡，而不是进入下行螺旋，因实货市场在根据供应的急剧转变和需求的季节性变化而调整，这搅动了价格。

“局势仍在发展中。很难敲定确切的时间，但大趋势是墨西哥湾地区将出现供应过剩，”MacquarieCapital能源策略师Vikas Dwivedi说。

Dwivedi预计，几番虚假开始后，今年第三季或第四季供应将超过需求。

“这将会出现，但你怎么判断出这是否真的出现了或者是否是长期现象了呢？这是个难题，”他表示。

就连近期展望都已受到两个因素的干扰。

分析师指出，炼厂需求强劲、进口量的稳步降低以及年末税收问题都降低了墨西哥湾的石油库存，以至于需要出现新的基础设施建设和快速产出增长，才会补充库存。

令事态进一步扑朔迷离的是，随着炼厂进入一年两次的维修季，预计将有160万桶/日产能下线，石油需求将因此受打击。本来就难以预估的进口可能也会升温，因墨西哥湾现货油价近期走高。

**均势转变**

TransCanada这条从俄克拉荷马州库欣通往德州亚瑟港的油管周三开始输送原油。该管线原是备受争议的KeystoneXL管道南段。

新输油管名义输油能力为每日70万桶，但TransCanada表示，一开始投入输送将日输油30万桶，之后今年将达到日均52万桶。

若库欣和墨西哥湾沿岸地区原油价差进一步缩小，其他输油管，譬如日输运45万桶的SeawayTwin，预计第二季开始投入运营。Magellan日输送量22.5万桶的Longhorn管线扩张，今年稍晚每日将从西德州再输运5万桶油至休士顿，缓解又一价差。

一开始，那些输运而至的原油将有助填补逐渐减少的区域库存量。

据美国能源资料协会(EIA)数据，墨西哥湾沿岸炼油厂1月中均为油源感到苦恼，因其存量只够用19天，供应为2004年9月以来最紧俏的一次。

这种情况起初被认为是因湾区炼油厂会计帐上采用了后进先出法，以避免支付较高税额所致。

德州Permian盆地和Eagle Ford页岩油12月遭受冻害减产，可能使库存减少的情况加剧。

目前不清楚天气对产量的影响有多大，不过EIA估计这两片油田本月日量产料逾250万桶，较去年高了34%。

与此同时，当地原油定价状况也使得墨西哥湾沿岸地区的进口陷入迟滞，四周均值降至10个月低点。

墨西哥湾沿岸原油指标路易斯安那州轻质低硫原油(LLS)去年前三季还较国际布兰特原油平均每桶升水1美元，但第四季骤降至深度贴水，挫阻了进口。

11月当秋季炼厂维修进行到中途时，其较布兰特原油的贴水达到创纪录的16美元。

“在夏末，市场反映了大量的进口，然自11月以来，当地原油的定价却一直低于布兰特，以抵制原油进口，”瑞士信贷全球能源研究主管JanStuart表示。“进口很难预测，(但)我猜想其将继续疲弱。”

许多交易员预期本月将重现冬季初期价格下滑的情况，因他们认为当新油管运送更多原油时，却正值炼厂关闭维护。

上周五时，LLS较布兰特原油的价差又回到溢价，为8月以来首见，再次让市场困惑不已。

墨西哥湾原油市场强劲，至少部分可以用炼厂需求空前来解释。这些炼厂把低价美国原油提炼成柴油和汽油，再转售到拉丁美洲，从中赚取不错的获利。

第四季由于墨西哥湾炼厂意外停工及例行维修，使得产能短暂下滑后，如今再度比以往更快的速度炼油。墨西哥湾炼厂的产能占了全美近半数。

根据政府自1992年以来的记录，在今年前两周，其加工处理的原油，平均而言，比此前的1月份都要高。

一些炼厂最终可能选择放弃例行维修，以攫取可观的利润，正如一些美国厂在2011年春季时的作法，当时大量的页岩油带来意外的利润。

“一大问题是未来几个月基本上取决于墨西哥湾炼厂和其削减进口能力的情况会变得如何，”摩根士丹利商品研究主管AdamLongson表示。

“在墨西哥湾显然会有一些定价压力，但我们见到的一些数据，给了我们一些希望，悲惨情况或许不会发生。(完)

(编译 石冠兰/张若琪/戴素萍； 审校 高琦/艾茂林)

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