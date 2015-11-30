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货币新闻 | 2015年 12月 1日 星期二 03:48 BJT

标题新闻：截至今年9月库欣原油存储能力增加190万桶至8,770万桶，六个月前为8,580万桶-EIA

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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