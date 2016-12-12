版本:
中国
国际财经 | 2016年 12月 12日 星期一 08:57 BJT

OPEC与非OPEC产油国达成2001年来首个减产协议 油价大涨5%

路透纽约12月11日 - 石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国周六达成2001年以来第一份联合限产协议之后，亚洲盘初油价攀升逾5%。

2305 GMT，布兰特2月原油期货涨2.81至每桶57.14美元，涨幅5.2%；美国原油涨2.57美元至每桶54.07美元，涨幅5%。

周六非OPEC产油国同意减产55.8万桶/日，低于最初目标60万桶/日，但仍是非OPEC产油国历来最大的减产贡献。

OPEC之前同意从1月1日起减产120万桶/日，最大出口国沙特减产高达48.6万桶/日。(完)

(编译 王颖；审校 龚芳)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐