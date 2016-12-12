OPEC与非OPEC产油国达成2001年来首个减产协议 油价大涨5%

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约12月11日 - 石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国周六达成2001年以来第一份联合限产协议之后，亚洲盘初油价攀升逾5%。
2305 GMT，布兰特2月原油期货涨2.81至每桶57.14美元，涨幅5.2%；美国原油涨2.57美元至每桶54.07美元，涨幅5%。
周六非OPEC产油国同意减产55.8万桶/日，低于最初目标60万桶/日，但仍是非OPEC产油国历来最大的减产贡献。
OPEC之前同意从1月1日起减产120万桶/日，最大出口国沙特减产高达48.6万桶/日。(完)
(编译 王颖；审校 龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。