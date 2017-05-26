综述：OPEC和非OPEC延长减产九个月 以应对全球供应过剩局面

2017年5月25日，奥地利维也纳，石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯牵头的非OPEC产油国会议。 REUTERS/Leonhard Foeger

路透维也纳5月25日 - 石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯牵头的非OPEC产油国周四决定将减产协议的实施时间延长九个月，至2018年3月。目前全球产油国正努力扭转石油供应过剩的局面，这曾导致过去三年油价腰斩，产油国收入骤降。

OPEC从今年1月起开始减产，已扶助油价重返每桶50美元之上，给产油国的财政收入带来提振。许多产油国严重依赖能源产业收入，油价骤降迫使其不得不动用外汇储备来填补预算缺口。

产油国将减产协议延长九个月，和市场预期基本一致。布兰特原油最新急跌3.84%，报每桶51.89美元，市场对产油国没有加大减产力度，并将减产延长多至12个月感到失望。

以俄罗斯牵头的非OPEC产油国和OPEC决定在今年上半年减产180万桶/日，相当于全球产量的2%。减产目标的基准是2016年10月的产量水平。

科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四称，OPEC同意将目前约120万桶/日的减产目标延长九个月。

OPEC和非OPEC产油国代表称，两方就联合减产达成一致，同意减产约180万桶/日，这表示非OPEC产油国仍减产不到60万桶/日。

尽管采取减产行动，但OPEC原油出口在今年上半年仍相当稳定，因其成员国出售库存原油。

OPEC最初提议将减产行动延长六个月，但之后提议延长九个月，俄罗斯一反常态，提议延长12个月。

沙特能源部长法力赫称，尼日利亚和利比亚仍不参与减产行动，因其原油产量继续受到国内动荡抑制。

他还表示，沙特出口将从6月起大幅下降，从而扶助加快油市恢复平衡的速度。

OPEC还向市场发出讯息，将寻求削减OPEC原油出口。