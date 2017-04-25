俄罗斯暗示若减产协议到期未延 将提高石油产量

路透莫斯科4月24日 - 从俄罗斯官员谈话以及石油公司披露的投资计划细节中可以看出，如果石油输出国组织(OPEC)与非OPCE产油国不能在6月30日之后继续实行减产协议，俄罗斯的石油生产速度可能攀升至30年来最快。

俄罗斯在减产计划中承诺减产30万桶/日，但至今尚未公开宣布是否希望在6月之后继续减产，尽管上周五OPEC和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。

俄罗斯官员同时暗示，国内石油公司已做好准备，一旦协议到期不再延长，就将提高产量。

“根据(俄罗斯)公司的投资计划，一旦协议到期，俄罗斯石油产量有提高的可能，”俄罗斯副总理德沃尔科维奇(Arkady Dvorkovich)并补充称，在协议执行期间，企业的生产受到抑制

“如果不再限制，他们就将决定不再压抑产量，”他周末在西伯利亚东部城市克拉斯诺雅茨克出席一个经济会议的间隙表示。

他并未给出确切数字，但俄罗斯能源部长诺瓦克3月对路透表示，如果减产协议不延长，俄罗斯2017年整体石油产量可能达5.48-5.51亿吨，相当于1,101万-1,107万桶/日，为1987年以来最高均值。

俄罗斯2016年石油产量约5.475亿吨，或平均1,096万桶/日。

根据和OPEC的协议，俄罗斯将把产量从后苏维埃时代最高水平--2016年10月的1,124.7万桶/日，降至1,094.7万桶/日。

尽管俄罗斯并未公开表示希望延长减产，但诺瓦克称，他本月将与俄罗斯油企会面，讨论此事。他并指出，5月24日将与OPEC讨论延长减产之事。

若不延长减产协议，Raiffeisenbank分析师Andrey Polishchyuk预测，2017年下半年俄罗斯石油产量将增加约2%，至1,100万桶/日左右的高峰。(完)