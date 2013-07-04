石油需求高峰已过？--今周刊「谷月涵看台湾」

《明报》：习近平担全球化大旗 中国方案需制度创新
就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自7月4日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)
也不过两、三年前，「peak oil」一词是指从已知的石油蕴藏量产出已达高峰，这也是过去五年来油价飙涨的原因，甚至可能导致通膨，并带领商品市场上扬，尤以黄金为最。然而，近两个多月来，又有新观点出现，越来越多人认为peak oil指的应该是需求达到高峰；其潜在影响可能与供给高峰相反，也就是通缩。
为什么是需求高峰而非供给高峰？其中最重要的因素是人口结构的变化，先进国家的出生率下降，减少了石油的消费量，还有保存和替代技术、页岩油的商业化开采等。至于相关科技的进步也有影响。如运输工具消耗全球石油逾六成，但石油是极不具效率的能源，必须经过萃取、储存、运输、提炼后，才能运送到终端消费者，更别提石油在战略考量下的取得和保护成本了。
另方面，电力可由多种方式取得，且电力的传输极为低廉及有效率。这也是电动车厂Tesla刮起一阵旋风的原因，可望大幅降低美国的石油消耗，美国消耗石油占全球二二％，台湾则为一．一％。
不论是否正确，石油需求高峰观点的出现，显示过去二年至三年内我们的思惟有多大的改变。事实上，全球石油消费依然成长，二○一○年还比○六年的高峰增加二％；相较之下，美国和欧洲石油消费与○六年相比，则下降一○％。当然，中国填补了欧美减少的部分。
去年中国石油消耗增加三六％，即使中国仍以制造出口为主，但中国石油消费激增主要来自内需运输的需求。如果中国经济进一步走缓，搞不好全球石油总消费会出现净减少。无论如何，长期来看，中国势将采取更有效率的能源技术。
因此，石油需求高峰代表了三件事。首先，财富将由石油生产国移转至石油消费国，台湾也是受惠国之一，即使台湾消费量持续上升。虽然台湾的石油消费增幅比不上中国，但仍较○六年的高峰增加一三％。即使我们采用新技术的进度缓慢，且消费持续增加，但油价仍越走越低。其次，油价通常被视为其他商品价格的指标，当全球经济运作更具效率，且成长趋缓，对多数商品的需求亦将减弱，这也是金价近来走疲的原因。
另一个难以预期的后果是，地缘政治平衡的重大调整及中东的稳定。先前欧巴马总统暗示将介入叙利亚的冲突，如今正试图收回这个承诺；美国在谴责叙利亚政府军使用化学武器攻击叛军后，就没有进一步作为。在经历过伊拉克和阿富汗的痛苦战争后，军事积极介入并未让美国更安全，因此，美国人对于出兵介入叙利亚内战的支持度仅有一五％。如今，中东的石油价值褪色，埃及的街头暴力连连，美国也将自阿富汗撤军，或许中东已不再被美国视为值得留恋的地区。(完)
注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.
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(整理 董永年; 审校 杨淑祯)
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就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报道。报道建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。