综述：油价12年来首次跌穿30美元 对市场与业界影响深远

路透纽约1月12日 - 美国原油期货12年来首次跌穿每桶30美元，威胁到许多美国页岩油生产商的生存，促使大型油企进一步勒紧裤带，并给产油国家与地区带来更多痛楚。

由于投资者担心供应持续过剩以及中国需求脆弱，美国原油期货CLc1在新年以来连跌七日，今年跌幅已接近20%，自2014年中后跌幅则达到70%。

交易商几乎放弃预测新年以来的这波跌势将在什么水平停止，跟随趋势的交易和难以抵挡的偏空情绪席卷市场。一些分析师警告油价可能跌至每桶20美元；渣打甚至称到油价跌至10美元时，基金卖盘可能才会减弱。

而且全球有更多大型能源企业承认，油价可能要到许多年后才会反弹。周二，美国原油期货直至2021年的合约均低于50美元。

英国油气企业BP(BP.L)周二宣布全球裁员5%，应对油价持续下跌局面。巴西国家石油公司(Petrobras)则在六个月内第三次缩减投资计划。

皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)和艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)的股价已分别下跌11%和4%。

此前在油价长达18个月的漫漫跌势当中，能源企业已经裁撤了数以十万计的工作岗位，并削减数十亿美元支出。期间油价从2014年夏天的每桶100美元以上水平跌落，下跌的时间和幅度远远超过最初预期，在某些人看来已经触及危机临界点。

以俄罗斯为例，能源为该国贡献了约一半的财政收入，在出口中比重高达40%。每桶30美元的油价，可能让俄罗斯在能源市场牛市中积攒的应急资金在仅一年多时间内就消耗殆尽，并留下巨大的财政窟窿。

就连沙特也正在感受到这股压力。沙特为保卫市场份额拒不减产的政策，连同美国页岩油生产企业的抗压性，被认为是全球供应持续过剩的原因所在。

由于石油收入不断减少，沙特政府在上月底公布的2016年预算案中宣布了一系列削减财政支出以及补贴的决定。

但据美国一家主要的能源业贷款银行--富国银行估算，如果油价一直停留在每桶40美元下方，页岩油生产企业的长期生存就会成问题，更别说30美元了。

这场大跌已经让许多小企业破产，或变成“僵尸”企业，即勉强能够应付支出和偿还债务，但无力保证持续性生产以及未来的营收。

根据汤森路透的数据，过去九个交易日中，美国能源企业的股价跌去9%以上；而第四季度能源行业企业的每股收益料同比下降70%。

没有多少迹象表明行业困境短期内会缓解。美国能源资料协会(EIA)周二预计，全球石油库存持续增加的势头将延续到明年下半年。

**油价尚未见底**

油价暴跌时间拉长的前景引起人们猜测，未来可能会出现大量资产出售交易，这些交易或由私募股权公司或对冲基金投资人参与，相关律所和银行已经在加强重组团队的力量。

然而油价最新一轮跌势打破了油价或已见底的希望，私募股权投资者可能会暂停出手购买任何有可能牵涉到破产问题的资产。

美国西德克萨斯中质油(WTI)CLc1一度触及29.93美元低点，上次油价触及该水平是在2003年12月。

“鉴于西德克萨斯中质油目前在30美元之下，人们越来越认为油价会在更长时间进一步下跌并且...管理团体和资助方也会开始听任企业进入法律程序，”Intrepid Partners重组业务负责人Matthew Hart称。

最近这波跌势也加大了阿拉斯加、俄克拉荷马、北达科他、路易斯安那和新墨西哥等州与其他州之间的差距，这些州依靠生产税为教育和医疗，而其他州则从油价下跌中获益。

**油价下跌之喜**

油价大跌中也有赢家。

汽油价格便宜，取暖成本低廉，让美国多数消费者意外省下一笔钱，经过一段滞后之后，开始体现在非必需品消费和储蓄上。

美国汽车工业也打破销售和获利纪录，主要因汽油价格跌至数年低位，让卡车和运动型车(运动休旅车，SUV)重新风靡起来，

一些投资者也把最近的下跌看作机遇。

“这是个迅猛的周期，但太难预测底部在哪，”Hodges Small Cap Fund投资经理Gary Bradshaw称。他称其公司一直在买进小型天然气企业股，预期这些股票会很快反弹，尤其如果全球性事件导致石油供应迅速收紧。

“我觉得将会有一次可观的反弹，我估计原油最后会回到每桶55美元左右的水平，”他称。(完)