焦点：产油国达成冻产协议后 减产前景仍然不明而且渺茫

路透伦敦/迪拜4月14日 - 石油输出国组织(OPEC)消息人士表示，全球产油国达成冻产协议后，进而实施减产的可能性相当低，而且可能要等上好几个月。这表明产油国采取额外行动来拉抬油价，仍是遥不可及。

OPEC和俄罗斯等非OPEC产油国周日将在多哈会议上讨论冻产计划。该计划已协助油价较1月创下的近27美元的12年低位反弹了逾60%，尽管外界怀疑冻产能否足以解决供应过剩的问题。

虽然减产会进一步提升油价，但OPEC代表称，鉴于各国是否能严格遵守冻产协议存在疑问，而且利比亚与伊朗的供应情况存在不确定性，意味着在2016年底或明年之前不太可能会讨论到减产事宜。

“很难讨论到减产，”一主要OPEC产油国代表表示。他并称，如果真能讨论减产，恐怕也要等到好几个月以后。

“或许当伊朗产量达到以前的360万桶/日或370万桶/日的时候，OPEC可能就会讨论减产。在那之前不太可能。”

OPEC另一个重要产油国的代表也给出了类似的时间框架，否认OPEC可能会在定于6月召开的下次会议上决定减产。

“6月不会减产，今年稍后或明年有可能。这要看市场的供需情况。”

日产量在330万桶左右的伊朗拒绝参与冻产，该国希望在1月西方制裁解除后重新夺回市场占有率。

两名与会消息人士对路透表示，俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)在一次非公开简报会上表示，本月将在多哈签署的石油冻产协议将将具有松散的框架，几乎没有任何具体的承诺。

**几乎不会达成协议**

另一位OPEC消息人士表示，石油部门官员并未认真讨论冻产之外的举措。

“减产远不在讨论范围之内。他们几乎不可能就冻产达成一致，”他说。

但OPEC消息人士称，各方的共同愿望是避免油价再度下跌，这给他们带来达成动产协议的压力。

各国目前正在讨论冻产的一些参照点，是参照1月水平、2月水平还是均值；此外，他们已经提议成立一个委员会来监察执行的情况。

“沙特不希望协议流产，因为他们面临采取行动的政治压力，”一位要求匿名的OPEC观察人士称。“总之，没有人希望价格再次跌回30美元或更低水准。”

至少在理论上讲，冻产会确定一道基线，可以成为未来达成任何供应协议的出发点，从而有可能使得达成这类协议变得更容易。

但代表们称，现在还处在初步讨论阶段。OPEC在2011年末为所有成员国设定了整体产出目标，同时放弃了各国产出配额，去年12月又放弃了整体产出目标。

“如果OPEC和非OPEC产油国在某些方面达成一致并付诸实施，肯定会有助于油市稳定，”另一位驻OPEC代表表示。“但这是一个大大的假设。”(完)