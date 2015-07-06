油价惨跌8% 受希腊公投结果和伊朗核磋商拖累

路透纽约7月6日 - 油价周一暴跌最多8%，遭遇五个月来最大规模的抛售，因希腊民众在公投中投票反对债权人提出的救助条款，且中国股市急跌，触发油市的一轮螺旋形下跌走势。

伊朗和全球六大国努力在7月7日最后限期达成核协议，这令油市的压力加重。如果达成协议，对伊朗的石油出口禁令将被解除，进而会有更多供应流入市场。参与协商的官员表示，伊朗和六大国自设的达成协议的限期可能再次被推迟。

始于上周的油价跌势在周一加速，使过去四日的累计跌幅超过10%，为1月初来最大，持续数周在区间交投的行情嘎然而止。布兰特原油跌穿每桶60美元关口，为4月中来首次。

“多项利空因素目前重压市场，唯一的支持是汽油季节性需求，而这因素不久也会消失，”纽约能源对冲基金Again Capital的合作伙伴John Kilduff说。

美国原油期货CLc1收报每桶52.53美元，较周四结算价下挫4.40美元，或7.7%，处于100日移动均线之下。美国原油录得2月初来最大单日百分比跌幅。如果下行动能加重，美国原油期货将测试3月中创下的六年低位42.03美元，技术分析师说。

布兰特原油LCOc1收低3.78美元，或6.3%，报每桶56.54美元，也在100日移动均线之下。

在公投中投票反对国际救助条款的希腊民众占压倒性多数，令人怀疑希腊会否留在欧元区。欧元兑美元EUR=下跌，打压持有欧元的投资者对美元计价商品的需求。

中国股市.CSI300近期暴跌，自6月以来最多下跌30%，商品市场也受到牵连。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。