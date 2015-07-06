油价惨跌8% 受希腊公投结果和伊朗核磋商拖累

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约7月6日 - 油价周一暴跌最多8%，遭遇五个月来最大规模的抛售，因希腊民众在公投中投票反对债权人提出的救助条款，且中国股市急跌，触发油市的一轮螺旋形下跌走势。
伊朗和全球六大国努力在7月7日最后限期达成核协议，这令油市的压力加重。如果达成协议，对伊朗的石油出口禁令将被解除，进而会有更多供应流入市场。参与协商的官员表示，伊朗和六大国自设的达成协议的限期可能再次被推迟。
始于上周的油价跌势在周一加速，使过去四日的累计跌幅超过10%，为1月初来最大，持续数周在区间交投的行情嘎然而止。布兰特原油跌穿每桶60美元关口，为4月中来首次。
“多项利空因素目前重压市场，唯一的支持是汽油季节性需求，而这因素不久也会消失，”纽约能源对冲基金Again Capital的合作伙伴John Kilduff说。
美国原油期货CLc1收报每桶52.53美元，较周四结算价下挫4.40美元，或7.7%，处于100日移动均线之下。美国原油录得2月初来最大单日百分比跌幅。如果下行动能加重，美国原油期货将测试3月中创下的六年低位42.03美元，技术分析师说。
布兰特原油LCOc1收低3.78美元，或6.3%，报每桶56.54美元，也在100日移动均线之下。
在公投中投票反对国际救助条款的希腊民众占压倒性多数，令人怀疑希腊会否留在欧元区。欧元兑美元EUR=下跌，打压持有欧元的投资者对美元计价商品的需求。
中国股市.CSI300近期暴跌，自6月以来最多下跌30%，商品市场也受到牵连。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。