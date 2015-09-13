高盛与德银调降油价预估 因供应过剩且中国经济堪忧

路透9月11日 - 高盛和德意志银行周五调降油价预估，指因全球供应过剩，以及能源消费大国中国经济状况堪忧。

高盛称，预计油价今年将续跌，因石油输出国组织(OPEC)产量提高，且非OPEC国家供应仍具韧劲。包括大宗商品基金在内的许多投资者都密切关注高盛观点。

“油市供应过剩程度远超我们之前的预估，预计供应过剩局面在2016年仍将持续，”高盛在一篇题为“跌势或持续更久”的报告中指出。

高盛称，原油价格可能跌至每桶20美元，不过这不是其“基本预期”。

高盛加入调降油价预估的银行行列，将2016年原油价格预估从每桶57美元调降至45美元，并称预计2016年布兰特原油价格为每桶49.5美元，亦低于之前预估的62美元。

德意志银行称，布兰特原油价格到年底时可能在每桶55美元，到2016年底时料升至65美元。

德银预计布兰特原油2015年均价为每桶56美元，2016年为62美元。该行还预计美国原油今明两年均价分别为每桶51美元和59美元。

“结束供应过剩局面需要时间，”德银资深油市分析师Carsten Fritsch对路透全球石油论坛表示。

上述调降油价预估行动打击油价周五跌逾2%，美国原油期货CLc1收低1.29美元或2.8%，报每桶44.63美元。布兰特原油期货LCOc1收低0.75美元或1.5%，报每桶48.14美元。

在过去一个月中，已经有超过10家大型国际金融机构调降油价预估，称由于市场基本面疲弱，且中国经济增速减缓。(完)

(编译 李爽 审校 徐文焰)

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