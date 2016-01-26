石油多头或许已察觉到油市溃跌的转折点

2014年7月21日，加拿大一处油田上的抽油机。 REUTERS/Todd Korol

路透伦敦1月25日 - 在全球仍充斥大量过剩石油的情况下，分析师认为本轮油价溃跌结束或许还言之过早，不过，石油多头正逐渐从冬眠中苏醒过来。本轮跌势导致油价在本月跌破每桶30美元。

投机客目前的布兰特原油净多仓达到六个月以来最高，在油价自2003年以来首次跌破30美元之际增持多仓。

持续的供应过剩，高成本石油生产商对低油价的韧性增强，以及中国等国增长放缓均促使多家投行下调油价预估，并导致使评级机构对数百家油企发布警告。

随着伊朗重回油市，加上利比亚可能增产，国际能源署(IEA)上周表示，全球可能“被供应过剩淹没”。

但洲际交易所(ICE)的数据显示，截至1月19日的一周，基金的净多仓增加5,594至208,153口，创去年7月以来最高。布兰特原油当周触及每桶27.10美元的低点。

“这是大家开始觉得油市已到通常被视为转折点的时候。从历史上看，这是我们开始认为市场要逆转的时候，”巴克莱的分析师MiswinMahesh表示。

期权市场出现了一轮看涨期权买入。这些看涨期权的持有者有权以远远高于当前期货价格LCOc1约每桶31美元的价位购买石油。

“看起来有一些(逆转的)初步迹象...我们可以说对油价造成的这种‘滚雪球效应’正在消退，但大量供应仍需要停产，问题仍未解决，”Mahesh称。

“每天仍有120万桶的供应过剩。但(价格)水准表明许多负面因素已经被消化，不管是美国页岩油生产商的韧性，中国石油需求增长减缓，还是最重要的因素--伊朗回归油市。”

ICE数据显示，行权价介于40-55美元的2016年期权未平仓合约目前超过行权价在20-35美元的期权合约数量，比例为3:1。

分析师已经指出，散户资金流入石油上市交易基金(ETF)的规模也在增加。

“(最近一周)投资者确实普遍从与石油生产商有关的基金中撤资...但能源类基金连续第四周吸引到新资金流入，为过去14周以来的第13次，”基金追踪公司EPFR称。(完)