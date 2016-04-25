国际油价下跌 摩根士丹利等大行指基本面不支持升势

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透纽约4月25日 - 原油周一下跌超过2%，因数据直指美国原油库存再次增加，而大行称持续两个月的油价反弹和基本面不一致。
路透调查显示，分析师预计上周美国全国原油库存将增加230万桶，连续第三周增加。
交易商表示，市场情报公司Genscape报告，截至4月22日该周，单是库欣原油库存就增加了超过150万桶。美国俄克拉荷马州库欣是美国原油期货合约交割点。
摩根士丹利分析师将油价近期上涨归因于宏观和商品基金活动、指数和上市交易基金资金流，以及不愿意错失涨势的投资者买盘，尽管原油基本面仍然偏空，且随着油价上涨，基本面势将恶化。
巴克莱在一份原油报告中表示，“还未能确定油价将维持在现水准抑或进一步上涨。”
美国原油期货收跌1.09美元，或2.49%，报每桶42.64美元。上周曾触及五个月高位44.49美元。
布兰特原油期货收低0.63美元，或1.40%，报每桶44.48美元，上周曾触及去年11月中以来的高位46.18美元。
油市盘初交投震荡，一度延续过去三周的涨势，之后因Genscape报告下滑。美元指数.DXY在过去三日上涨后回落，也抑制油价早盘的跌幅。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
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