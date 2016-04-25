国际油价下跌 摩根士丹利等大行指基本面不支持升势

路透纽约4月25日 - 原油周一下跌超过2%，因数据直指美国原油库存再次增加，而大行称持续两个月的油价反弹和基本面不一致。

路透调查显示，分析师预计上周美国全国原油库存将增加230万桶，连续第三周增加。

交易商表示，市场情报公司Genscape报告，截至4月22日该周，单是库欣原油库存就增加了超过150万桶。美国俄克拉荷马州库欣是美国原油期货合约交割点。

摩根士丹利分析师将油价近期上涨归因于宏观和商品基金活动、指数和上市交易基金资金流，以及不愿意错失涨势的投资者买盘，尽管原油基本面仍然偏空，且随着油价上涨，基本面势将恶化。

巴克莱在一份原油报告中表示，“还未能确定油价将维持在现水准抑或进一步上涨。”

美国原油期货收跌1.09美元，或2.49%，报每桶42.64美元。上周曾触及五个月高位44.49美元。

布兰特原油期货收低0.63美元，或1.40%，报每桶44.48美元，上周曾触及去年11月中以来的高位46.18美元。

油市盘初交投震荡，一度延续过去三周的涨势，之后因Genscape报告下滑。美元指数.DXY在过去三日上涨后回落，也抑制油价早盘的跌幅。(完)