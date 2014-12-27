油价下跌 因美元上涨及美国原油供应过剩

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透纽约12月26日 - 油价周五下滑，因美元走强及主要消费国美国供应过剩，盖过了对利比亚产量减少的担忧。
美国能源资料协会(EIA)周三公布，上周美国原油库存猛增730万桶，至历来12月最高水准。分析师原本预计库存会出现季节性下滑。
美元走强令油价跌势加重。
“市场信心仍严重不足，这意味着油价将不断的下探低位。”Global Hunter Securities的Richard Hastings表示。他称美元指数上涨引发周五油价跌势。
另外，圣诞节前公布的利空库存数据继续发酵。
全球第四大石油进口国－日本政府数据周四显示，11月原油进口同比减少17.3%，至1,468万千升(每日308万桶)。
近月布兰特原油跌0.79美元至每桶59.45美元，美国原油近月合约跌1.11美元，结算报每桶54.73美元。市场交投清淡，许多国家仍在假期中。
利比亚国家石油公司发言人周四表示，战火令该国原油日产量仅剩35.2万桶，或约11月日均产量的一半。
利比亚官员周四表示，一火箭击中利比亚最大出口港Es Sider一储油罐，引起大火。周五官员称火势已经蔓延至其他两个储油罐。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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