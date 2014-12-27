油价下跌 因美元上涨及美国原油供应过剩

路透纽约12月26日 - 油价周五下滑，因美元走强及主要消费国美国供应过剩，盖过了对利比亚产量减少的担忧。

美国能源资料协会(EIA)周三公布，上周美国原油库存猛增730万桶，至历来12月最高水准。分析师原本预计库存会出现季节性下滑。

美元走强令油价跌势加重。

“市场信心仍严重不足，这意味着油价将不断的下探低位。”Global Hunter Securities的Richard Hastings表示。他称美元指数上涨引发周五油价跌势。

另外，圣诞节前公布的利空库存数据继续发酵。

全球第四大石油进口国－日本政府数据周四显示，11月原油进口同比减少17.3%，至1,468万千升(每日308万桶)。

近月布兰特原油跌0.79美元至每桶59.45美元，美国原油近月合约跌1.11美元，结算报每桶54.73美元。市场交投清淡，许多国家仍在假期中。

利比亚国家石油公司发言人周四表示，战火令该国原油日产量仅剩35.2万桶，或约11月日均产量的一半。

利比亚官员周四表示，一火箭击中利比亚最大出口港Es Sider一储油罐，引起大火。周五官员称火势已经蔓延至其他两个储油罐。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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