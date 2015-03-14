国际油价走低且本周下跌9% 因美元走强和IEA警告供应过剩加剧

路透纽约3月13日 - 全球油价周五急跌，本周累计回落9%，因美元再度走强，以及国际能源署(IEA)警告称，原油供应过剩的情况正不断恶化。

数据显示，美国石油钻井平台数量急跌，但并未刺激市场多头买入。

指标布兰特原油期货收在55美元之下的一个月低位附近，美国原油收在45美元之下的两个半月低位附近。

美元兑欧元触及12年高位，向平价水平攀升，导致持有其他货币的投资者购买原油等美元计价商品的成本增加。汤森路透/Core Commodity CRB指数.TRJCRB跌至六年低位。

“我们预计原油期价将在下周跌穿年内低位，”看空油市的Tyche Capital Advisors的Tariq Zahir说。布兰特原油期价1月跌至45.19美元，美国原油期价触及43.48美元的低位。

油市开盘走低，因IEA警告称，全球供应过剩的情况正在恶化，美国储存原油的储油罐可能很快就会用尽。

“到目前为止，美国供应几乎未显示出多少放缓的迹象，”IEA说，“相反，美国石油产量不断超越预期。”

部分交易商还担心，伊朗可能在3月底之前与西方大国达成部分核协议，在6月底之前达成全面协议。这可能导致对伊朗的制裁结束，使该国可以出口更多原油，这也会给油价施压。

今日唯一真正利好油市的消息是，石油服务公司Baker Hughes公布的数据显示，本周美国石油钻井平台的数量减少56，至2011年3月以来最低866。

有消息称，美国能源部提议购买多达500万桶石油，以充实美国战略石油储备。油市多头对此置若罔闻。

布兰特原油期货收报每桶54.67美元，急跌2.41美元，或4.2%。美国原油期货收报每桶44.84美元，劲挫2.21美元，或4.7%。两大合约本周均下跌9%。

布兰特较美国原油溢价走势震荡，最高升至11美元的10日高位，最低跌至周四收盘位10美元之下。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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