国际油价续跌 录得八个月来最大周跌幅

路透纽约11月13日 - 油价周五再跌，延续了本周的下跌走势，录得八个月来最大的周跌幅，陆地和海上的原油库存增加打压了价格。

布兰特原油收跌1%，离六年半新低相差不到2美元。美国原油跌2%，几乎失守每桶40美元价位。两者本周均下跌8%，为3月中以来的最大周跌幅。

油价在过去八个交易日中有七个交易日下跌。美国政府周四发布美国原油库存连续七周增加，接近4月的纪录高位后，原油加速下跌。

周五的数据显示，美国石油钻井平台在11周内首次增加，这给油价增加了更多的压力。

国际能源署(IEA)称，全球有创纪录的30亿桶原油和油产品库存。

布兰特原油收跌0.45美元，报每桶43.61美元，作为近月合约的12月合约已到期。本周下跌近4美元。

美国原油收跌1.01美元，报每桶40.74美元，本周下跌3.65美元。

其他油产品也跟着下跌，美国汽油期货收于近10个月低位。

石油产品基本面全线疲弱，激发了此轮下跌行情，而商品市场也普遍遭到抛售。汤森路透核心商品CRB指数接近2002年来的最低位。

数亿桶原油和石油产品在海上的油轮贮藏，等待买主。

国家能源署称，今年冬季气温偏高，可能会进一步加剧全球库存增加的情势。

2016年12月美国原油合约较今年12月美国原油合约升水周五触及纪录高位，因交易商推迟付运，指望未来油价上升。(完)