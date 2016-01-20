油价跌势难止 美国原油期货2003年来首次跌穿27美元

路透纽约1月20日 - 美国原油期货价格周三跌穿每桶27美元，为2003年来首次，因全球金融市场普遍下挫，且交易商还担心原油供应过剩的时间可能拖的更久。

今年迄今，油价已经暴跌逾25%，为金融危机以来最惨烈跌势，令石油企业和产油国百上加斤，但他们仍向供应过剩的市场注入更多的石油。

委内瑞拉要求石油输出国组织(OPEC)召开紧急会议，讨论提振油价措施，但其他OPEC产油国代表不以为然。一阿联酋运输公司成为西方取消对伊朗制裁后恢复同伊朗直接业务的首批企业之一，提醒投资人很快将有更多石油进入市场。

“伊朗人肯定会加紧争夺欧洲市场份额，” Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示。欧洲不仅是沙特和俄罗斯原油的主要市场，而且美国原油目前也首次自由进入欧洲，“所以这会是一场混战”。

今日收盘到期的2月美国原油劲跌1.91美元或6.7%，结算价报每桶26.55美元，新的近月3月期货跌近4%，收报每桶28.35美元。

3月布兰特原油期货跌0.88美元，或3.06%，结算价报27.88美元，盘中跌至27.10美元的合约低点。

今日为布兰特原油期货在过去13个交易日内第11日下跌，带动对看跌期权的新一轮恐慌性买盘，油市波动性指数升至2009年初金融危机开始减弱以来最高。

国际能源署(IEA)周二在月报中称，反常的暖和天气与供应增加将令原油市场陷于供应过剩之中。

市场预计上周美国原油库存增加300万桶。美国石油协会(API)将在今日稍晚发布库存数据。(完)