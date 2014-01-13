油价受伊朗、利比亚和北海油田消息拖累下跌

* 伊朗核计划协议在1月20日生效

* 北海Buzzard油田在停产后将恢复生产

路透纽约1月13日 -油价周一下跌，受累于六大国和伊朗达成限制伊朗核计划协议的消息，以及利比亚和一关键北海油田恢复生产。

上周远弱于预期的美国就业数据令美国经济复苏的希望降温，汽油期货和股市走低，石油期货亦因而受压。

美国汽油期货下挫逾1%，领跌原油市场，受一系列因素合力带来的卖盘拖累。美国股市在周一尾盘下跌约1%。

交易商和经纪表示，交易商卖出冬季级别燃料，市场预期库存连续第二周大幅增加，以及两家大型炼厂似恢复运作，这些因素均向价格施压。

2月布兰特原油收低0.05美元，或每桶106.75美元，周五收高0.86美元。美国原油下滑0.92美元，收报每桶91.80美元，上日收升1.06美元。

布兰特原油受压，因利比亚增加产出，以及关键的北海Buzzard油田将恢复生产。

布兰特原油较美国原油价差周一收报14.95美元，此前走宽约1美元，至每桶15.51美元。

美国汽油期货大跌1.3%，报每加仑2.6341美元。

伊朗外长和欧盟周日表示，伊朗和六大国的协议将在1月20日生效。

一些分析师和交易认为，这意味着100万桶伊朗原油将很快供应给市场，因此压低油价。

美国总统奥巴马则将呼吁国会不要对伊朗实施额外制裁。(完)

(编译 利棣儿；审校 龚芳)

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