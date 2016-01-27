国际油价跳升 之前俄罗斯政府和油企讨论可能同OPEC协作

路透纽约1月27日 - 原油期货周三上涨，此前俄罗斯暗示有可能会同石油输出国组织(OPEC)合作，助燃了对可能达成协议，缓解全球供应过剩局面的希望。上周对全球供应过剩的担忧拖累油价跌至逾12年低点。

俄罗斯能源部的声明显示该国仍有可能同OPEC进行磋商，之前俄罗斯油气管道企业高管表示，官员已经决定应同沙特等OPEC成员国就减产进行商谈。

作为最大的非OPEC产油国，俄罗斯过去一直不愿减产，因其同OPEC最大的产油国沙特在争夺市场份额。

“在交易结束时，我仍对此有怀疑，因产油国都指望别人减产，而保持自己的产量。”Lipow Oil Associates的Andrew Lipow称。

“我认为中东地缘政治因素对实际的原油产量的影响，要比希望油价上涨的能源部长声明的作用更大。”

布兰特原油收涨1.30美元，或4.1%，报每桶33.10美元，日高报33.49美元。

美国原油收涨0.85美元，或2.7%，报每桶32.30美元，日高为32.84美元。

油市收盘前，美国联邦储备委员会(FED/美联储)宣布维持利率不变，并称仍预计能源价格下滑带来的通胀下行压力将是暂时性的。油价对此无甚反应。

取暖油期货劲升逾6%，但在天气预报显示未来两周气温回升后，取暖油期货回吐了部分升幅。

美国能源资料协会(EIA)公布，上周馏分油库存减少超过400万桶，预估为增加约200万桶。

“馏分油库存减少对市场有利，但我们知道上周美国遭遇寒潮，所以我认为库存减少的原因同寒潮有关，因此影响将是短暂的。”PVM Oil Associates的Tamas Varga称。

库存数据还显示，上周美国原油库存触及历史最高，但增幅低于周二美国石油协会(API)公布的数据，这反而有助于今日的升势。(完)