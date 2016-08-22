国际油价收低3% 因原油供应上升和中国燃料油出口猛增

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
- 路透纽约8月22日 - 油价周一收低超过3%，从上周触及的两个月高位回落，因担心中国燃料出口急增、伊拉克和尼日利亚原油出口上升和美国活跃钻机数不断增加。
中国7月柴油和汽油出口同比猛增181.8%和145.2%，这令炼油利润率承压。
美国方面，BP Plc's (BP.L)在印第安纳州Whiting日处理41.35万桶原油的炼厂恢复全面运作，为7月底以来首次，令成品油供应增加。
在原油方面，在截至8月19日该周，美国活跃钻机数增加10座至406座，为连续第八周增加，因油价升向50美元关口，此为钻井活动是否有利可图的分水岭。
此外，伊拉克计划本周该国北面油田基尔库克原油出口增加15万桶/日。而今年稍早不时袭击原油设施的尼日利亚武装份子表示准备停火。
布兰特原油期货下跌1.72美元，或3.4%，收报每桶49.16美元，周五触及两个月高位51.22美元。
美国原油期货下跌1.47美元，或3%，收报每桶47.05美元，周五触及六周高位48.75美元。该合约到期。交投更活跃的次月合约10月美国原油合约收跌1.70美元，或3.6%，报47.41美元。
能源监察服务公司Genscape数据显示，上周库欣原油库存减少超过18.7万桶，消息没有提振原油价格，尽管这令9月/10月合约贴水降至两个月低点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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