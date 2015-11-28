国际油价在清淡交易中下跌 预计下周OPEC会议前交投谨慎

路透纽约11月27日 - 油价周五收盘下跌，美国市场假日后交投清淡，美元反弹至八个月高位以及中国股市大跌为本已供应过剩的油市带来额外压力。

美国原油收盘下跌3%，周四因感恩节假日闭市。布兰特原油下跌逾 1%。

美元兑一篮子货币涨至3月底以来高位，市场臆测瑞士央行将跟随欧洲央行下调存款利率。美元走强令包括原油在内的商品对于欧元等非美元货币持有者来说更贵。

中国股市急跌逾5%，因监管机构严查和工业企业利润下降。

“假日后交易量低，下跌主要因为美元走强以及中国股市被抛售，”Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch称。

美国原油期货跌1.33美元，报每桶41.71美元，路透的数据显示，交易量仅为28万口，周一的交易量为50多万口，属于正常的交易量。

布兰特原油期货跌0.6美元，报每桶44.86美元。

本周，美国原油上涨4%，布兰特原油上涨不到0.5%，但本月两者皆下跌约10%。

分析师预计下周交易将更加谨慎，因石油输出国组织(OPEC)将在12月4日召开重要的政策会议。

市场预计OPEC将维持现有的高产量不变，以保护市场份额。交易商和投资者对沙特阿拉伯最近的表态持谨慎态度，该国表示愿意与其他产油国一道寻找价格支撑措施。(完)