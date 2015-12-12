国际油价跌向11年低位 因IEA警告称供应过剩的局面将恶化

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透纽约12月11日 - 油价周五延续自由落体式下跌，迫近11年低位，此前国际能源署(IEA)警告称全球供应过剩的局面可能在明年恶化。
布兰特和美国原油期货盘中下跌最多5%，本周暴跌12%，因冬季前的和暖天气和美股下挫加重了油市的压力。
12月4日石油输出国组织(OPEC)会议后油价持续下跌，让交易商和分析师不知所措。OPEC在会后声明中未提及产量上限，放弃了支持油价的努力。
“很难找到任何看多油市的理由，”Liquidity Energy经纪Peter Donovan说。
近月布兰特原油期货盘中跌穿38美元，为2008年12月来首次，收低1.80美元，或4.5%，报每桶37.93美元。
布兰特原油日低在37.36美元，较金融危机时触及的36.20美元高不到1美元。如果布兰特原油下周跌穿该水准，将触及2004年中来最低水准，当时为每桶34美元左右。
近月美国原油收在35美元区域，为2009年2月来首次。该合约收低1.14美元或3%，报35.62美元，盘中触及35.35美元日低。美国原油在金融危机期间低位是2008年12月创下的32.40美元。
国际能源署(IEA)周五表示，全球油市供应过剩局面将至少持续到2016年底，因需求增长放缓且石油输出国组织(OPEC)产出大增。这将令油价面临更大压力。
汽油较取暖油升水走宽，因取暖油合约大跌6%，至近七年低位，汽油合约收平。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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