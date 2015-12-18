国际油价受美国石油钻井平台意外增加拖累续挫 连跌第三周

专访：OPEC秘书长称全球库存须降至五年均值才能说油市恢复平衡
路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。
路透纽约12月18日 - 油价周五跌约0.5%，此前美国公布本周石油钻井平台数量意外录得五周来首周增加，令本已在七年低点的油价进一步承压。
布兰特原油期货和美国原油期货连跌第三周。由于离年终仅剩两周时间，今年两期货可能均下挫约35%，受油市供应过剩拖累。
尽管油价大跌，但石油服务公司Baker Hughes Inc公布的数据显示，本周美国能源企业的石油钻井平台数量增加了17座，至541座。
数据公布后，美国原油期货跌至2009年2月来最低的34.29美元，结算价报34.73美元，跌0.22美元或0.6%，本周该期货跌2.5%。
布兰特原油收低0.18美元或0.5%，报每桶36.88美元，日低为36.41美元，较2004年低点仅高0.21美元。本周布兰特原油期货跌3%。
在圣诞和新年假期前，市场成交清淡。路透数据显示，仅有约8,000万桶美国原油期货成交。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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