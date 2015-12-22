国际油价脱离11年低位 但前景悲观抑制油价

路透纽约12月22日 - 布兰特原油期货周二触及11年来新低，因预期供应过剩的情况将持续至2016年且成品油利润下降，抑制油价的表现。

2月交割的布兰特原油收于每桶36.11美元，盘中稍早跌至35.98美元，低于2004年7月触及的低位纪录。

美国原油盘中短暂升至高于布兰特原油，收于每桶36.14美元，涨0.33美元，或0.92%。

布兰特原油下跌，而美国原油略微上涨，令两份合约几乎平价，为今年1月以来首见。

“美国出口禁令取消，我们看见两者之间的价差消失了，预计这一状况将持续下去，因为对美国原油的全球需求变得更高，”Kronenberg Capital Advisors合作伙伴Matthew Perry称，“我们预计两者的价差会保持在很小的范围，有时美国原油价格会高于布兰特原油。”

交易商在传统的流动性偏低的圣诞和新年假日前结清头寸，他们回补空头头寸，支撑了美国原油价格。

“在新的一年开始前，这是防御性的合理做法，”Mobius Risk Group副总裁John Saucer称。

美国石油协会(API)周二称，最新一周美国原油库存减少360万桶，至4.867亿桶，路透调查的分析师预计增加110万桶。库欣原油库存增加150万桶。

明年全球原油供应仍将高于需求的担忧限制了油价的上涨。

“我们认为，明年供应仍将过剩，供需将在2016年第四季度达到再平衡，”高盛在周二发布的一份声明中称。

温暖的天气进一步增添了市场的悲观情绪，今年冬天初北半球气温不同寻常的暖和，削弱了对取暖油的需求。(完)