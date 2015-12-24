油价收于每桶37美元之上 但接近11年低位

路透纽约12月24日 - 油价周四在每桶38美元之上进一步攀升，后有所回落，仍然距离本周触及的11年低位不远，交易商预计下周交易量将低迷，并为此调整头寸。

美国原油受到库存和钻探活动减少、多数美国原油的出口禁令被取消支撑，价格在约一年的时间里首次高于布兰特原油。

布兰特原油期货收涨0.53美元，报每桶37.89美元，周二曾跌至每桶35.98美元的11年低位。美国原油收涨0.6美元，报每桶38.1美元，本周累积上涨逾8%。

“一些看跌交易商离场，结束了今年的交易，”Tyche Capital Advisors董事总经理Tariq Zahir称。

美国原油有一些来自基本面的支撑，包括实行了40年的原油出口禁令被解除。

“美国出口禁令取消将对美国原油提供一些支撑，2015年的石油需求格外高，在目前的价位水平，明年石油需求仍将强劲，”Petromatrix分析师Olivier Jakob称。

周三发布的美国原油库存数据对油价构成了支撑，市场预计库存将增加，而美国能源资料协会(EIA)报告，库存减少588万桶。

Baker Hughes报告，过去六周中有五周美国石油钻井平台数量在减少，表明低油价正在限制石油开采活动，可能会压低产量。(完)