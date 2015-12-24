油价收于每桶37美元之上 但接近11年低位

宝马高管称计划在采购方面扩大与戴姆勒合作--报道
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW)新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒的合作。
路透纽约12月24日 - 油价周四在每桶38美元之上进一步攀升，后有所回落，仍然距离本周触及的11年低位不远，交易商预计下周交易量将低迷，并为此调整头寸。
美国原油受到库存和钻探活动减少、多数美国原油的出口禁令被取消支撑，价格在约一年的时间里首次高于布兰特原油。
布兰特原油期货收涨0.53美元，报每桶37.89美元，周二曾跌至每桶35.98美元的11年低位。美国原油收涨0.6美元，报每桶38.1美元，本周累积上涨逾8%。
“一些看跌交易商离场，结束了今年的交易，”Tyche Capital Advisors董事总经理Tariq Zahir称。
美国原油有一些来自基本面的支撑，包括实行了40年的原油出口禁令被解除。
“美国出口禁令取消将对美国原油提供一些支撑，2015年的石油需求格外高，在目前的价位水平，明年石油需求仍将强劲，”Petromatrix分析师Olivier Jakob称。
周三发布的美国原油库存数据对油价构成了支撑，市场预计库存将增加，而美国能源资料协会(EIA)报告，库存减少588万桶。
Baker Hughes报告，过去六周中有五周美国石油钻井平台数量在减少，表明低油价正在限制石油开采活动，可能会压低产量。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW)新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒的合作。
路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。