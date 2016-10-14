美元上涨和活跃钻机数量上升压低油价 焦点仍在OPEC

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约10月14日 - 油价周五小幅下跌，因美元上涨和美国活跃钻机数量继续上升，和对石油输出国组织(OPEC)进一步减产磋商将使油价保持在50美元以上的预期互相抵销。
美元兑一篮子货币本周录得逾七个月来表现最好的一周，重压包括原油在内以美元计价的商品。
倍受关注的原油服务公司贝克休斯的报告显示，截至10月14日当周，美国活跃钻机数量增加4座，至432座，16周来第15周增加，预示原油产量将上升。
尽管如此，油价仅小幅下跌。
布兰特原油收低0.08美元，或0.2%，报每桶51.95美元。该合约本周收平。
美国原油收低0.09美元，报每桶50.35美元。该合约本周上升约1%。
“没有重大消息推动市场，”Price Futures Group分析师Phil Flynn说。
目前，许多人预计油价可能在短期内持续上升，受对OPEC减产提议的预期带动。
OPEC计划控制全球供应过剩的情况，促请俄罗斯在内的非OPEC主要产油国加入减产计划。
“从现在到11月，OPEC将尝试竭力喊高油价，市场很可能作出反应，”WTRG Economics的Jim Williams说。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
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